Subastan Ferrari de narcos y recaudan más de 300 mil dólares

El Gobierno Subasta una Ferrari Decomisada de una Banda de Narcos

La subasta de un exclusivo Ferrari, incautado a un grupo narcotraficante, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en Argentina. Este evento, llevado a cabo por la Agencia Nacional de Bienes del Estado, destaca la transparencia y la posibilidad de participación para todos los ciudadanos.

Este martes, el Gobierno argentino realizó una subasta notable: un lujoso Ferrari F430, confiscado a una organización narco, fue vendido por más de 300 mil dólares. La noticia fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfatizó el objetivo de combatir el crimen y promover la transparencia en los procedimientos.

Detalles de la Subasta del Ferrari F430

El auto fue rematado por orden de un juzgado nacional tras ser incautado durante investigaciones relacionadas con el Clan Loza, una de las bandas de narcotráfico más infames del país. El precio base establecido fue de 182.277 dólares, pero finalmente se vendió por 310.000 dólares, un aumento del 70% respecto al valor inicial.

Características del Vehículo de Lujo

Esta Ferrari, modelo 2006, posee un motor V8 con 490 caballos de fuerza y apenas 16.855 kilómetros en su odómetro, lo que la convierte en una pieza codiciada por los coleccionistas de automóviles.

Contexto del Decomiso

La incautación del Ferrari se produce en el marco de una extensa causa judicial que investiga el narcotráfico y el lavado de activos vinculado al Clan Loza. Esta organización, con actividad en Argentina, Perú, España e Italia, supuestamente manejó alrededor de 1.000 millones de pesos en operaciones de tráfico internacional de drogas.

El Impacto de la Bandas Narcotraficantes

El Clan Loza ha estado involucrado en múltiples actividades ilícitas, utilizando sus ganancias para adquirir propiedades de lujo, como automóviles de alta gama, así como otros activos en diversas áreas de negocio, incluyendo hoteles y estacionamientos. Algunas propiedades incautadas habían sido compradas con dinero de actividades delictivas.

La Larga Sombra del Clan Loza

No es la primera vez que los Loza se ven involucrados en la compra de autos de lujo: una Ferrari 335 Spider que había pertenecido al icónico Diego Maradona también formó parte de su patrimonio. A medida que las autoridades intensifican su lucha contra el narcotráfico, estas subastas se presentan como oportunidades para desmantelar el capital acumulado de las organizaciones criminales.

Consecuencias Legales y Económicas

Recientemente, en septiembre de 2023, varios miembros del Clan Loza fueron condenados por sus crímenes, enfrentando penas de prisión que suman años significativos. Las condenas abarcan desde narcotráfico hasta lavado de activos, junto con multas que alcanzan los 378 millones de pesos anti-criminales.

La subasta de este Ferrari no solo marca un avance en la lucha contra el narcotráfico, sino que también resalta la importancia de la recuperación de activos como un método efectivo para debilitar la infraestructura financiera de grupos criminales en Argentina.