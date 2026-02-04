Turismo en Carlos Paz: La Verdad de la Temporada Según Eduardo Giordano

La temporada de verano en Villa Carlos Paz muestra un curioso contraste: las calles están repletas de turistas, pero los bolsillos no se llenan. Dos empresarios locales analizan esta dualidad y el futuro del turismo en esta emblemática ciudad cordobesa.

La vibrante atmósfera de Villa Carlos Paz no se traduce en un aumento del consumo. Según los empresarios Piero y Eduardo Giordano, aunque la afluencia turística ha crecido, la realidad económica sigue siendo compleja. «Hay turismo, pero la gente gasta menos», afirman.

Turismo de Cercanía: ¿Una Realidad o un Efecto Ilusorio?

El fenómeno del turismo de cercanía es evidente. «Ves la Avenida San Martín llena, pero al amanecer, muchos regresan a casa», explica Eduardo Giordano. Este tipo de visitante, en su mayoría de Córdoba capital, opta por disfrutar durante el día sin pernoctar, un cambio que impacta negativamente en el consumo. “A la gente le cuesta gastar. El turismo existe, pero ha cambiado: menos noches de hospedaje y menor gasto por persona”, añade.

Una Temporada Fragmentada y Desigual

La temporada de verano no solo se percibe en el volumen de turistas, sino también en la calidad de la experiencia. Piero Giordano describe «una ola que arranca los jueves y se apaga los lunes». Los negocios dependen de estrategias colaborativas para mantener precios y evitar la caída en la venta de entradas.

“Hemos visto una caída del 20% en nuestras ventas», revela. La oferta se diversifica, pero la calidad se ve comprometida. Además, los nuevos hábitos de consumo, como la reducción en el consumo de alcohol entre los jóvenes, obstaculizan aún más la recuperación económica. «Existe una cultura del regalo aquí; todo el mundo pide entradas», acota.

El Impacto de la Informalidad en el Mercado

Un desafío mayor es la informalidad en el sector de alojamientos. Eduardo Giordano destaca que «un departamento informal no paga impuestos y, sin embargo, compite deslealmente con los hoteles que sí lo hacen». Esta situación no solo distorsiona el mercado, sino que coloca en riesgo la viabilidad a largo plazo del sector hotelero.

El Teatro en Carlos Paz: De la Innovación a la Degradación

Históricamente, Carlos Paz ha sido un epicentro del teatro. Sin embargo, Eduardo Giordano señala que hoy existe una disminución en la calidad de los espectáculos. «Hay una oferta de espectáculos baratos que perjudican a las producciones de calidad», lamenta. La alta presión sobre los precios y los costos fijos hacen que sea difícil justificar la inversión en producciones de gran envergadura.

Comparativas Internacionales: Desafíos Globales

La problemática no es exclusiva de Villa Carlos Paz. Giordano observa que en destinos de Brasil, como Florianópolis, la situación es similar, con una caída del turismo argentino y una ocupación de apenas el 50%. «La crisis afecta a todos. Viajar se ha vuelto un lujo y ahora la demanda se regula por la capacidad del bolsillo», concluye.

Aunque Carlos Paz está llena de turistas, la forma en que eligen disfrutar de su tiempo ha cambiado, evidenciando la nueva realidad del turismo argentino.