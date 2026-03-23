Tragedia en Córdoba: Dos fallecidos tras accidente de tráfico

Dos vidas se apagaron y una mujer resultó herida en un lamentable accidente de tránsito en la capital cordobesa. Un Fiat Siena se estrelló contra un poste de luz, causando una conmoción en la comunidad.

Un fatal siniestro vial tuvo lugar en la madrugada de hoy en la avenida Armada Argentina, a la altura de 5.200, en el barrio Parque Futura, donde un automóvil chocó violentamente contra un poste de alumbrado público y una señal de tránsito, según informaron fuentes policiales.

Detalles del accidente

En el vehículo viajaban tres personas. Por razones aún no establecidas, el Fiat Siena despistó antes de impactar, lo que llevó a un desenlace trágico. Equipos de emergencia llegaron al lugar minutos después del accidente.

Consecuencias devastadoras

Las primeras evaluaciones en el sitio confirmaron el deceso de dos jóvenes de apenas 22 años. Además, una mujer de edad mayor fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital de Urgencias debido a varios traumatismos.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon este trágico incidente.