Tragedia en el Carnaval de Mercedes: Joven de 18 años asesinado a balazos

Durante las vibrantes fiestas de carnaval en Mercedes, Buenos Aires, un joven de 18 años perdió la vida de forma trágica. El conflicto, que aparentemente se desató en medio de la festividad, dejó a la comunidad conmocionada y demandando justicia.

Brian Cabrera fue asesinado a disparos en plena celebración de los carnavales, aproximadamente a la 1 de la madrugada en la Avenida 29. Se encontraba disfrutando de un show musical cuando surgió una discusión que resultó fatal.

Detalles del trágico suceso

El joven, durante las festividades, se vio envuelto en un altercado con un hombre mayor. Testigos afirman que el conflicto escaló rápidamente y el agresor sacó un arma de fuego, disparando repetidamente contra Cabrera, impactando en el pecho y la cabeza.

Tras recibir los disparos, Cabrera cayó al suelo y fue llevada de urgencia al Hospital Blas Dubarry. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, el joven sucumbió tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

La respuesta de las autoridades

La policía local inició una rápida investigación, revisando las cámaras de seguridad cercanas y logrando identificar a los dos sospechosos del crimen: una mujer de 33 años y un joven de 19 años, a quien se le confiscó el arma utilizada en el ataque.

Esta tragedia generó un clima de angustia y reclamos entre los vecinos y familiares de Cabrera, quienes expresaron su necesidad de justicia en las calles. El ambiente se tornó tenso, llevando a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para asegurar la protección del personal médico en el hospital.

Demandas de la comunidad

Ante esta situación crítica, los ciudadanos exigieron a las autoridades locales mayores controles y seguridad, especialmente en lo que respecta al consumo problemático en la zona.

Avance en la investigación

La causa ha quedado a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, cuyas investigaciones se centran en desvelar el móvil del ataque y los pormenores de esta violenta pérdida.