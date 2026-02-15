Pullaro Inaugura Sesiones Legislativas en Santa Fe: Mensaje Tras Protesta Policial y Referencias a Milei

El Gobernador Pullaro da un Paso al Frente: Inauguración del Período Legislativo en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inicia el nuevo período legislativo con un firme compromiso de mejora en la seguridad y el bienestar de la población, destacando la reciente protesta policial y marcando diferencia con el gobierno nacional.

Este domingo, en un discurso destacado, Pullaro no solo abordó la tensa situación que ha vivido la provincia tras la protesta policial, sino que también delineó su visión para un 2026 enfocado en la consolidación de los cambios necesarios en la provincia.

Un Año de Cambios y Compromisos

Durante su discurso, el gobernador subrayó: «El año 2026 será el de consolidación de los cambios». Hizo un llamado a legisladores para avanzar en la sanción de leyes esenciales que respondan a las necesidades de los ciudadanos.

Reconocimiento y Mejoras para la Fuerza Policial

Pullaro reconoció los reclamos legítimos de los agentes de seguridad, quienes demandan mejores condiciones laborales. «Desde un principio entendimos su reclamo como justo», afirmó, lo que motiva su decisión de implementar mejoras sin comprometer la seguridad.

Iniciativas para el Bienestar Policial

En el marco de su anuncio, el gobernador detalló algunas de las mejoras propuestas para los policías, que incluyen: Mayor frecuencia del transporte gratuito.

Duplicación de la tarjeta alimentaria.

Garantía de hospedaje.

Fortalecimiento de la salud mental, atendiendo a cerca de 1.000 agentes desde el inicio de su gestión.

Defensa de la Policía y Los Ciudadanos

Pullaro también envió un mensaje claro a aquellos que buscaban sacar provecho político del conflicto con la policía. «Querían que los santafesinos volvieran a sentirse indefensos», aseveró, enfatizando que la comunidad no retrocederá en su lucha por la seguridad.

Desafíos en Salud y Obras Públicas

El gobernador abordó los desafíos que enfrenta la provincia, especialmente en el ámbito sanitario, donde aseguró que Santa Fe asumió servicios que el gobierno nacional dejó de prestar. Ejemplificó con tratamientos de pacientes crónicos y medicación oncológica de alto costo. En cuanto a obra pública, Pullaro destacó una inversión de 2 billones de pesos en más de dos años, resaltando la renovación de rutas y obras significativas en diversas localidades.

Compromiso con la Transparencia

«Estamos haciendo la obra pública sin corrupción», manifestó, lo que ha permitido conseguir los mejores precios y generar empleo sin sacrificar la calidad.

Innovación en Educación