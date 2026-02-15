Las Acciones Argentinas Favoritas de Wall Street

En un contexto económico cambiante, los inversores internacionales vuelven a centrar su atención en Argentina. Con reformas estructurales y un ambiente regulatorio en transformación, el país ofrece tanto promesas como desafíos para las grandes entidades financieras.

Las firmas más prominentes de Wall Street, como JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y Adcap, están evaluando de cerca el mercado argentino, emitiendo recomendaciones específicas para diversos sectores, desde el bancario hasta el energético.

El enfoque en Banco Macro y su estrategia

Entre las entidades financieras, Banco Macro (BMA) destaca por su popularidad entre los inversores. JP Morgan continúa recomendando la compra de sus acciones, aunque muestra precaución tras la adquisición del 50% de Personal Pay.

La entidad estadounidense considera que esta operación es una oportunidad estratégica que podría ampliar el acceso a un segmento joven y no bancarizado, aprovechando la red de usuarios de la billetera virtual de Telecom Argentina. No obstante, JP Morgan advierte que las asociaciones entre bancos y plataformas digitales en la región no siempre generan valor a largo plazo.

Goldman Sachs aumenta su optimismo hacia Banco Macro

Por otro lado, Goldman Sachs tiene una perspectiva más optimista respecto a las acciones de Banco Macro, estableciendo un precio objetivo de u$s111 por ADR. Según el banco, la adquisición de Personal Pay podría ser un impulsor clave para el crecimiento futuro.

La entidad resalta que la expansión de la base de clientes y la mejora en la calidad de la información crediticia son esenciales para el éxito en el sector de créditos.

Interés en MercadoLibre desde Jefferies

En el sector de fintech, Jefferies observa con atención a MercadoLibre (MELI), cuya reciente subida está relacionada con ajustes en las comisiones de envío. Esta estrategia, según Jefferies, alivia la presión competitiva y mejora la estabilidad de la acción.

El sector energético como preferido por los inversores

El rubro energético sigue siendo un atractivo para los inversores. Citigroup ha elevado el precio objetivo de Central Puerto (CEPU) a u$s20 por ADR, confiando en una mayor normalización regulatoria.

Asimismo, Barrons valora el potencial de Vista Energy (VIST), proyectando hasta u$s77 por ADR, gracias a la frescura del mercado de shale argentino y las mejoras operativas.

Las recomendaciones de JP Morgan sobre reformas laborales

En cuanto al análisis macroeconómico, JP Morgan destaca la reforma laboral del Gobierno, que busca disminuir la informalidad y optimizar los costos de contratación. Esta reforma podría tener un efecto gradual en la inversión y la formalización del empleo si se aprueba en los próximos meses.

Barclays ofrece un enfoque constructivo

Barclays muestra un optimismo cauteloso, señalando una mejora en las reservas del Banco Central y un superávit comercial en aumento. No obstante, advierte sobre la estancamiento en la actividad económica y salarios reales que podría afectar la credibilidad del régimen cambiario.

Resumen del interés inversor

Los inversores de Wall Street están cada vez más interesados en Argentina, destacando las oportunidades en Banco Macro, YPF, Vista Energy, Pampa Energía, Central Puerto y Mercado Libre. Sin embargo, cada opción conlleva riesgos significativos.

La clave para capitalizar estas oportunidades radica en convertir las reformas en resultados tangibles y en adaptarse a los cambios del entorno económico.