Motociclista herido en accidente en Alsina y Dorrego

Un grave incidente en la intersección de Avenida Alsina y Dorrego dejó a un motociclista en estado crítico, tras un choque con un automóvil, elevando la preocupación por la seguridad vial en la zona.

El sábado por la tarde, un siniestro vial se reportó en el bullicioso centro de Comodoro Rivadavia, cuando un automóvil Chevrolet Sonic colisionó con una motocicleta de 150 cc. El impacto fue severo, dejando al conductor de la moto gravemente herido.

El motociclista fue urgentemente trasladado al Hospital Regional después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza. Al llegar los servicios de emergencia, se encontraba inconsciente, lo que generó una rápida respuesta por parte del personal médico, quienes le brindaron atención inicial en el lugar antes de su evacuación.

Por otro lado, la conductora del Chevrolet Sonic resultó ilesa. Testigos del evento afirmaron que el motociclista transitaba por Avenida Alsina y no habría disminuido la velocidad al llegar al cruce con Dorrego, chocando contra el lateral del vehículo.

Las autoridades policiales y de Tránsito realizaron un control de alcoholemia a la conductora, el cual arrojó un resultado de 0,00 g/L, indicando que no había consumido alcohol. Debido a la condición del motociclista, no fue posible realizarle el test en el lugar del accidente.