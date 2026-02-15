La presión sobre las autoridades para esclarecer la relación entre el ex príncipe y el financista condenado se intensifica.

Las investigaciones sobre Andrew Mountbatten-Windsor, ex príncipe del Reino Unido, están generando un torbellino de controversias tras su conexión con Jeffrey Epstein. La Oficina del Fiscal General del Reino Unido ha reafirmado que «nadie está por encima de la ley».

Presiones sobre la investigación policial

La policía de Thames Valley ha confirmando que dialogan con la Corte de la Fiscalía sobre las acusaciones de conducta indebida en el cargo que gravitan sobre Mountbatten-Windsor. La presión para llevar a cabo una investigación rigurosa está en aumento, a medida que se revelan más detalles sobre las presuntas irregularidades.

Testimonios que comprometen al ex príncipe

Stephen Parkinson, director de la Fiscalía General, aseguró en una entrevista que tiene “total confianza” en que se investigará cualquier evidencia relacionada con posibles delitos. Destacó que, a su juicio, la falta de ética de un funcionario público representa una falta grave.

La controversia en su rol como enviado comercial

Mountbatten-Windsor ha sido objeto de escrutinio tras la divulgación de correos electrónicos que indican que compartía información confidencial con Epstein durante su mandato como enviado comercial del Reino Unido. Documentos recientes sugieren que su vínculo con David Stern, un asociado de negocios, facilitó encuentros entre el ex príncipe y el financista condenado.

Estos encuentros se llevaron a cabo durante viajes oficiales a China, donde se alega que Mountbatten-Windsor utilizó recursos del estado para favorecer a Epstein. Además, se ha puesto en evidencia que filtró información sensible sobre el Royal Bank of Scotland tras su rescate gubernamental.

Reacciones de figuras públicas

El ex primer ministro Gordon Brown ha exigido una investigación exhaustiva, subrayando la necesidad de aclarar el papel de Mountbatten-Windsor en un escándalo que él considera uno de los más graves de la historia reciente británica. Brown ha expresado su horror ante el alcance de la supuesta traición.

Demandas de investigación

Vince Cable, exlíder de los Liberal Demócratas, se hizo eco de estos reclamos, indicando que se debe investigar si hubo corrupción criminal durante la gestión de Mountbatten-Windsor. El llamado es claro: se necesita una revisión de las acusaciones que involucran al ex príncipe.

Investigación en curso

La policía de Thames Valley también está revisando denuncias según las cuales Epstein habría proporcionado una mujer a Mountbatten-Windsor para encuentros en 2010. Hasta la fecha, Mountbatten-Windsor ha negado cualquier irregularidad en su conducta.