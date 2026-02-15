Conductor se entrega tras atropellar a estudiante en La Plata

Un conmocionante accidente que dejó a una familia en duelo. La búsqueda de justicia por la muerte de Eugenia Carril avanza tras la entrega del sospechoso.

Esta mañana, el hombre sospechoso de atropellar y matar a la estudiante universitaria Eugenia Carril, de 18 años, se presentó en las instalaciones de la DDI en La Plata. Según fuentes oficiales, el conductor es peruano y manejaba una Chevrolet Meriva azul con la patente GXY 920.

Abandono y Homicidio Culposo

El conductor fue arrestado y enfrenta cargos por homicidio culposo, agravado por el abandono de persona, ya que se retiró del lugar sin brindar ayuda a la víctima. Las autoridades encontraron su camioneta en la esquina de 5 y 57, donde se evidencian marcas en el capó provocadas por el impacto.

El Proceso Judicial

El caso está siendo investigado por el fiscal Fernando Padovan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12 del Departamento Judicial de La Plata. La familia de Eugenia ha manifestado su preocupación por la velocidad de la investigación y pide justicia tras el trágico deceso de la joven, que tuvo lugar la noche del pasado viernes 13 de febrero.

Los Últimos Momentos de Eugenia

La joven fue reportada como desaparecida por su familia tras no regresar a casa después de las 22 horas. Posteriormente, se descubrió que su cuerpo había sido hallado en una zanja en la zona de 3 y 96, y que presentaba heridas compatibles con un siniestro vial. Los vecinos del área alertaron a las autoridades sobre una persona tendida en el suelo, lo que permitió el rápido accionar policial.

Las Imágenes que Hablan

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del accidente. En los videos, se aprecia cómo Eugenia, tras descender de un colectivo, es embestida por la Chevrolet Meriva que no se detuvo a asistirla. Al llegar a la intersección con la calle 3, el vehículo frena bruscamente, pero no logra esquivarla, lo que desencadena el trágico suceso.

Reacciones y Demandas de Justicia

La familia de Eugenia se mantiene activa en su búsqueda de justicia, sintiendo el dolor de haber perdido a una hija en circunstancias tan desgarradoras. La comunidad se ha movilizado para exigir a las autoridades una pronta resolución del caso.