Bornoroni anuncia conteo de votos para el miércoles: El FAL genera divisiones con el Panal

La reciente semana fue un motivo de celebración para los referentes de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba, pero la energía se dirige rápidamente hacia una semana crucial: la discusión sobre la reforma laboral.

El clima de optimismo que rodea al oficialismo cordobés no es casual. Durante la semana pasada, se obtuvo una media sanción en la Cámara de Diputados para el Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. Este proyecto, defendido por el oficialismo como una herramienta de «reinserción real», refleja la búsqueda de despegarse de las críticas de sectores opositores. Además, el Senado respaldó la reforma laboral, gracias a los votos decisivos de los senadores cordobeses: Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo.

El Fondo de Asistencia Laboral: Clave para el Futuro

En medio de este clima favorable, la cautela prevalece entre los líderes del oficialismo, y un tema crucial está en el centro del debate: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este fondo tiene como objetivo reemplazar el sistema de indemnizaciones por un aporte mensual obligado, buscando así estabilizar financieramente a las empresas y eliminar lo que se llama la «industria del juicio».

Sin embargo, este tema ha suscitado incertidumbre entre los legisladores que responden a Martín Llaryora. Desde el Centro Cívico, existe preocupación de que el FAL podría imponer una carga adicional a las pequeñas y medianas empresas en un contexto económico complicado.

Hasta el cierre de la semana, Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza, se mantuvo en comunicación constante con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el líder del PRO, Diego Santilli. Estuvieron enfocados en afinar los detalles, conscientes de que la situación en Diputados es extremadamente ajustada. Aunque el respaldo del Senado supone un aliento, la Cámara Baja presenta un escenario altamente competido donde cada voto cuenta.

Fortaleciendo la Presencia Territorial

A pesar de la intensa actividad legislativa en Buenos Aires, Bornoroni no descuida la consolidación de poder en Córdoba. Está atento a las declaraciones de sus potenciales aliados políticos, como Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes en días recientes han elevado la temperatura del debate público.

Los lunes y viernes se han establecido como jornadas clave para el movimiento en la provincia. Bornoroni organiza reuniones con intendentes de la región, especialmente aquellos de origen radical, quienes son convocados por la diputada Soledad Carrizo. Aunque no se dice abiertamente, el objetivo es captar la mayor cantidad posible de estos intendentes radicales, lo que limitaría el ascenso de De Loredo en el escenario político local.