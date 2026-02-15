Un joven asesinado a balazos en el carnaval de Mercedes

Un Trágico Suceso en el Carnaval de Mercedes: Asesinan a un Joven de 18 Años

Durante las celebraciones de carnaval en Mercedes, un ataque con arma de fuego dejó a un joven de 18 años sin vida. Las autoridades han detenido a dos sospechosos y están investigando lo sucedido.

Un joven identificado como Brian Cabrera fue mortalmente herido por disparos en la segunda noche de festividades en Mercedes, provincia de Buenos Aires. El trágico incidente ocurrió en la vía pública mientras una banda musical animaba a una multitud de asistentes en la avenida 29.

Los disparos se produjeron alrededor de la 1:00 de la madrugada, en medio de lo que testigos describen como una discusión acalorada entre personas del evento. El atacante usó un arma de fuego y disparó, impactando en el tórax y la cabeza de Cabrera, quien colapsó en el asfalto. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, el joven falleció tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios debido a la gravedad de sus heridas.

Las investigaciones policiales llevaron a la detención de un joven de 19 años y una mujer de 33 en un operativo cerrojo que se realizó tras la revisión de las cámaras de seguridad del área. En el procedimiento, también se confiscó un arma que será analizada como parte de las indagatorias relacionadas con el homicidio.

La causa ha sido asignada a la UFI N.º 2 del Departamento Judicial de Mercedes, donde se están determinando los motivos detrás del ataque. El fatídico evento ha suscitado una ola de pedidos de justicia de parte de familiares y amigos de la víctima, quienes se congregaron en el centro asistencial tras la noticia del deceso. En respuesta, la Policía dispuso la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para asegurar la protección del personal y las instalaciones sanitarias.