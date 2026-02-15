Tusk en Múnich: ‘Debemos ser fuertes y seguir siendo buenos’

En un emotivo discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el Primer Ministro polaco, Donald Tusk, reconoció el valor y la resistencia del pueblo ucraniano al recibir el Premio Ewald von Kleist, resaltando su heroica defensa frente a la invasión rusa.

Un Premio Inigualable para un Pueblo Heroico

Tusk enfatizó que no existe galardón que haga justicia al sacrificio de Ucrania. «Ni siquiera el Premio Nobel sería suficiente. Estoy convencido de que merecen más», afirmó, destacando la valentía de los defensores y los sufrimientos de la población civil.

Fortaleza ante el Desafío

El primer ministro desacreditó las narrativas que sugieren un colapso de Occidente o la obsolescencia de la OTAN. «Escucho opiniones que dicen que Europa está al borde del colapso… son tonterías», expresó con firmeza.

Tusk advirtió sobre el peligro del «realismo político» basado únicamente en intereses, señalando que tal filosofía podría desestabilizar los cimientos de la civilización. «Aquellos que creen que todo se puede comprar, también deben recordar que, según esa lógica, todos pueden ser vendidos», recordó.

La Imperiosa Necesidad de Unidad en Europa

En su discurso, Tusk utilizó los ejemplos de Polonia y Ucrania para ilustrar cómo los valores occidentales tienen un significado palpable y movilizan a las sociedades. Resaltó la importancia de derechos y libertades, alertando sobre la fácil pérdida de estos conceptos que muchos en Occidente han comenzado a cuestionar.

El Legado de una Europa Fuerte

El mandatario afirmó que «un Occidente unido con sus valores e instituciones es el mejor invento político en la historia de la humanidad», subrayando que este orden no debe ser destruido, ya sea por enemigos internos o externos.

«Debemos ser fuertes. No debemos dejar de ser buenos. Esta es la lección ucraniana para todos nosotros. ¡Viva una Ucrania libre e independiente! ¡Viva una Europa unida y fuerte!», concluyó Tusk.

Relevancia de la Conferencia de Seguridad de Múnich

La Conferencia de Seguridad de Múnich es uno de los encuentros más destacados anuales entre líderes mundiales, centrada en la seguridad internacional y el futuro del orden global. Durante este evento, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien recibió el premio junto a otros representantes de Ucrania, también destacó la importancia de la solidaridad entre aliados y la necesidad de seguir defendiendo la libertad y la integridad territorial.