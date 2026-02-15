Eclipse Solar Anular: El ‘Anillo de Fuego’ que Brillará en el Cielo del Sur este 17 de Febrero

El Gran Eclipse Solar de febrero 2026: ¡Un Espectáculo de «Anillo de Fuego»!

El 17 de febrero de 2026 promete ser un día inolvidable para los amantes de la astronomía. Un espectacular eclipse solar anular, conocido como el «anillo de fuego», tendrá lugar y será un evento visible desde puntos selectos del mundo.

Qué es un Eclipse Solar Anular

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no logra cubrirlo por completo. En lugar de oscurecerse, el Sol se verá como un halo brillante alrededor de la silueta oscura de la Luna, creando el deslumbrante fenómeno de «anillo de fuego».

Causas del «Anillo de Fuego»

Este fenómeno se debe a la órbita elíptica de la Luna, que no sigue un camino circular perfecto alrededor de la Tierra. Cuando coincide con su apogeo —el punto más alejado de nuestro planeta—, la Luna parece un poco más pequeña que el Sol. Según la NASA, esta diferencia es de aproximadamente un 1,1%. Como resultado, la sombra central (umbra) no alcanza la superficie terrestre y lo que podemos observar es la antumbra, que da forma al característico anillo de luz.

Trayectoria y Visibilidad del Eclipse

El camino de anularidad será bastante restringido, alcanzando un ancho de aproximadamente 616 kilómetros y atravesando áreas remotas en la Antártida y el océano Antártico. Esto significa que la visualización completa del fenómeno será limitada a estos lugares aislados, mientras que el resto del mundo podrá disfrutar de un eclipse parcial, con una reducción variable en la visibilidad del Sol.

¿Dónde Ver el Eclipse Parcial?

Algunos de los lugares donde se podrá apreciar un eclipse parcial son:

Isla Rey Jorge: en las Shetland del Sur, se verá un 83% de cobertura alrededor de las 10:12 hora local.

Ciudad del Cabo: en Sudáfrica, el eclipse alcanzará un 11% de cobertura hacia las 06:17.

Punta Arenas: en Chile, el fenómeno se presentará junto al atardecer, con un oscurecimiento del 5% a las 21:08.

En la zona sur de África y del extremo sur de la Patagonia, se anticipa un oscurecimiento que podría llegar hasta un 40% en algunos sectores.

Duración y Ciclo Astronómico

La fase máxima del anillo de fuego durará aproximadamente 2 minutos y 20,9 segundos. Aunque breve, este momento será la culminación de un espectáculo celestial, donde el Sol se convierte en un círculo radiante en el firmamento.

Este eclipse es parte del ciclo Saros 121, que comenzó en el año 944 y finalizará en 2206. Serán 75 eventos dentro de este ciclo, repitiéndose cada 18 años, 11 días y 8 horas.

Por el aislamiento de su trayectoria, aún no se ha confirmado si la NASA transmitirá el evento en vivo o hará actividades de divulgación pública. En ocasiones anteriores, la agencia realizó eventos especiales en áreas pobladas, pero este eclipse podría ser diferente.

Mientras tanto, los astrónomos aficionados ya se preparan para el 12 de agosto de 2026, cuando un eclipse solar total pasará por regiones más accesibles de Europa, incluyendo España e Islandia, prometiendo ser un evento más fácil de observar.

El eclipse del 17 de febrero, en cambio, será una maravilla celestial para unos pocos privilegiados en el extremo sur, recordándonos que incluso en los lugares más remotos, el cielo puede ofrecer un espectáculo fascinante.