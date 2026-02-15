¿Un intento fallido por recuperar la popularidad?

La vicepresidenta Victoria Villarruel vuelve a ser protagonista tras su reciente visita a La Rioja, un evento que ha avivado las críticas y especulaciones en el ámbito político. Su encuentro con el gobernador peronista, Roberto Quintela, desató una ola de reacciones, especialmente entre los detractores de su gestión.

La Visita que Desató Críticas

Villarruel apareció en la agenda mediática luego de la sesión en el Senado, donde se avanzó en la Reforma Laboral. Durante su fin de semana en La Rioja, se fotografía con Quintela, algo que no pasó desapercibido para sus críticos, como la diputada Lilia Lemoine, quien no tardó en expresar su desacuerdo.

Protagonismo en Redes Sociales

Lemoine, asociada con Javier Milei, utilizó su cuenta de X para comentar sobre la actuación de Villarruel en la Fiesta Nacional de la Chaya. Resaltó el malestar de algunos artistas, incluyendo al folklorista Ramiro González, quien calificó a Villarruel como «negacionista» y criticó la presencia de la vicepresidenta en un evento que se quiere representar como un bastión “peronista”.

Reacciones Locales y Críticas Ardiendo

Las palabras de la concejal de La Libertad Avanza, Luciana de León, también resonaron. En su carta abierta a Villarruel, expresó su desilusión por la imagen que proyecta al asociarse con líderes que, según ella, simbolizan el atraso de la provincia. «Legitimar con una foto a quienes representan lo contrario a la agenda de Milei es doloroso para muchos riojanos», escribió.

Un Encuentro Significativo

El sábado, Villarruel fue recibida en la gobernación por Quintela, quien mostró su apoyo en un momento complejo para la vicepresidenta. Junto a senadores locales, Villarruel destacó su deseo de que los riojanos sientan que están en la mente de los líderes en Buenos Aires. «Aquí me siento riojana y estoy emocionada por compartir con ustedes», afirmó ante los medios.

Una Agenda Plena de Actividades

El itinerario de Villarruel incluyó visitas a puntos emblemáticos como el Parque de Dinosaurios en Sanagasta y el Parque Eólico Arauco. También recorrió la bodega Vista Larga y se reunió con el obispo Dante Braida en la Catedral de San Nicolás de Bari, un acto que demuestra su interés por el federalismo y el desarrollo local.