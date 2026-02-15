Estudiante universitaria fatalmente atropellada en La Plata

Un hombre de 41 años se entregó a la policía, cinco días después de un brutal atropello que dejó sin vida a una joven de 18 años en La Plata.

El fatídico incidente ocurrió en Villa Elvira el pasado viernes por la noche. El conductor, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres, se presentó en la DDI local tras ser señalado como responsable del atropello que cobró la vida de Eugenia Carril.

Detalles del accidente

El vehículo implicado es una Chevrolet Meriva azul, registrado en Chubut, y que ya contaba con un historial de múltiples infracciones de tránsito. La joven había descendido de un colectivo de la línea Este y, mientras caminaba hacia su hogar, fue embestida con fuerza.

La búsqueda y el hallazgo de la víctima

La familia de Eugenia la había estado buscando desde la noche del accidente. Fue hallada más tarde en una zanja en la intersección de las calles 3 y 96, con evidentes lesiones en su cuerpo, resultado del impacto.

La captura del conductor

Tras el accidente, el ahora detenido se mantuvo prófugo durante más de 24 horas. Se supo que, después del incidente, había ido a una vivienda en la que pretendía realizar trabajos de pintura, pidiendo anticipadamente un pago de un millón de pesos antes de desaparecer nuevamente.

Investigación en curso

La causa está bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción número 12, dirigida por el fiscal Fernando Padovan. Guerra Torres enfrenta serios cargos, incluyendo homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor y abandono de la víctima.

Recopilación de pruebas

Los peritajes efectuados por la Policía Científica jugaron un papel crucial en la preservación de la escena del crimen, permitiendo la recolección de evidencias del accidente. Finalmente, el automóvil fue localizado estacionado en la calle 5 y 57, presentando daños que coinciden con el impacto en la zona sur de La Plata.