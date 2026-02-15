Australia en vivo: Coles enfrenta en tribunal al regulador por supuestas ofertas falsas

Una batalla judicial muy esperada ha comenzado hoy en Australia, donde la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) enfrenta al gigante del retail Coles por supuestas prácticas engañosas en sus descuentos.

El Caso en los Tribunales

La ACCC ha demandado a Coles, buscando severas multas y órdenes de servicio comunitario. La cadena, junto a Woolworths, es responsable de aproximadamente dos tercios del mercado de supermercados australiano. Esta demanda se suma a otras acciones legales en curso que pueden afectar significativamente la percepción de ambos gigantes del supermercado.

Un comprador observa los productos en un supermercado Coles. Fotografía: Hollie Adams/Reuters

Detalles del Juicio

Durante los próximos diez días, el tribunal en Melbourne examinará las prácticas de precios de Coles, involucrando productos desde café instantáneo hasta galletas. La acusación alega que la cadena infló temporalmente los precios antes de ofrecer supuestos descuentos, una táctica conocida como “was/is pricing”.

Defensa de Coles

Coles se defiende argumentando que sus ajustes de precios son el resultado de aumentos en los costos de los proveedores. Esta defensa se presenta en un contexto de inflación creciente, con los precios de los alimentos y otros gastos del hogar aumentando de nuevo.

Perspectivas Futuras

La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para otras cadenas de supermercados en el país. Con una audiencia adicional contra Woolworths programada para el futuro, la atención se centra en la posibilidad de mayores regulaciones y transparencia en la industria minorista.