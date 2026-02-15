Apoya en el Congreso, pero se prepara para lanzar su propio candidato presidencial en 2027

El PRO redefine su estrategia ante el gobierno de Javier Milei

El PRO se adentra en una nueva etapa, buscando equilibrar su postura sin convertirse en oposición directa al gobierno de Javier Milei.

En un momento clave, el partido de Mauricio Macri evalúa sus próximos pasos luego de dos años de respaldo legislativo casi incondicional. El organismo busca un equilibrio entre el apoyo y la crítica al actual gobierno, todo mientras mantiene en la mira las elecciones venideras.

Señales de un cambio de rumbo

Una muestra del nuevo enfoque se evidenció la semana pasada con un contundente comunicado del bloque de diputados del PRO. Este documento expresó disconformidad con la decisión de mantener el cobro de sueldos a través de bancos, sugiriendo que deberían incluírse billeteras digitales.

«No es el Estado el que debe decidir eso», se quejó la agrupación macrista, a medida que la reforma laboral avanza en el Congreso y espera su aprobación en la Cámara baja.

Un partido en transformación

El PRO enfrenta un desafío significativo en el Congreso, con solo doce diputados y tres senadores tras haber multiplicado su representación hasta hace poco. Este cambio drástico, acentuado desde las elecciones de 2023, refleja una realidad palpable: el crecimiento de la figura de Milei afecta directamente al macrismo.

«¿Eso nos convierte en opositores? No. Pero debemos asumir que el mapa cambió y que nuestra influencia ya no es la misma», afirma una fuente del partido, enfatizando la necesidad de adaptación y reconstrucción en su base.

Renovación y mirada hacia el futuro

En este proceso de transformación, el PRO está en plena búsqueda de nuevos referentes jóvenes. Hay un flujo significativo de interesados en sumarse a sus filas, incluyendo talentos que residen en el extranjero y están contemplando su regreso a la política local.

De cara a las elecciones de 2025, el objetivo es postular candidatos en todos los distritos, manteniendo el control en tres provincias lideradas por gobernadores del PRO: la Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos.

Desafíos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Ciudad, bajo control del PRO durante casi dos décadas, será el epicentro de la contienda electoral. Luego de quedar en tercer lugar en las elecciones locales de mayo, detrás de La Libertad Avanza y el peronismo, el partido busca recuperar terreno con una imagen renovada de Jorge Macri, quien ha ido ganando valoración ciudadana.

El contexto actual invita a la reflexión sobre cómo enfrentará el PRO la creciente amenaza de candidatos libertarios en la Ciudad, considerando que su éxito dependerá de su capacidad para consolidar su liderazgo.

Una mirada a las elecciones presidenciales

Además, la estrategia incluye presentar un candidato propio en la contienda presidencial. Aunque las expectativas han cambiado, la idea de competir como una tercera fuerza sólida está tomando fuerza. Esto es parte del pensamiento de figuras clave del PRO como Macri y su círculo cercano.

Así, el partido se prepara para un futuro incierto, pero con una visión clara sobre cómo posicionarse en el nuevo panorama político argentino.