Trump reanuda financiación de infraestructuras en Nueva York tras fallo judicial

El Gobierno de EE.UU. anuncia la reactivación de fondos clave para la infraestructura ferroviaria tras una decisión judicial favorable.

Nueva York, 13 de febrero (EFE) – La Administración de Donald Trump ha decidido restablecer los fondos que estaban paralizados para un importante proyecto ferroviario que conecta Nueva York y Nueva Jersey, tras una orden judicial que benefició a ambos estados.

Restablecimiento de Fondos Clave

Abogados del Gobierno informaron a la jueza Jeannette Vargas que se autorizarán aproximadamente 205 millones de dólares en fondos federales destinados al Proyecto Ferroviario Gateway. Se espera que estos recursos lleguen a los estados involucrados la próxima semana, según fuentes locales.

Origen del Conflicto Financiero

En octubre pasado, el Departamento de Transporte había congelado un total de 18,000 millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso para este proyecto y otras infraestructuras, alegando que estaban sujetos a políticas de diversidad y equidad.

Acción Judicial de Nueva York y Nueva Jersey

A principios de febrero, tanto las Fiscalías de Nueva York como de Nueva Jersey, junto con el consorcio encargado de desarrollar el proyecto, llevaron a cabo acciones legales contra la Administración de Trump, argumentando que la paralización de los fondos afecta gravemente la economía regional.

La jueza Vargas dictó un fallo a favor de los demandantes, ordenando que se restablecieran 200 millones de dólares para saldar deudas antes del 12 de febrero. Sin embargo, la falta de acción llevó a los fiscales a solicitar una audiencia adicional.

Expectativas para el Futuro

Durante la audiencia, los abogados del Gobierno aclararon que los fondos ya están en camino y se espera que lleguen al consorcio el martés, dado que el lunes es feriado nacional en Estados Unidos. La jueza también indicó que su orden solo elimina la suspensión de los fondos y no garantiza reembolsos inmediatos.

Impacto en el Empleo y la Infraestructura

En un evento reciente con grupos sindicales, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, hizo un llamado al Gobierno para que reactive los fondos, advirtiendo que la demora en el proyecto pone en riesgo el empleo de unos 1,000 trabajadores. Este crucial desarrollo incluye la construcción de un nuevo túnel y la modernización de la infraestructura existente bajo el río Hudson, beneficiando a aproximadamente 200,000 pasajeros diarios.