Tres lujosos yates se hunden en el puerto de Sídney tras incendio en marina exclusiva de Mosman

Destrucción en el Marina: Tres Yates Se Hundieron Tras Un Incendio en Sídney

Un espectacular incendio ha causado que tres lujosos yates se hundan en un destacado puerto de Sídney, provocando la rápida actuación de los servicios de emergencia para contener la situación. Te contamos todos los detalles de este impactante incidente.

El Incendio que Destruyó Yates en el Puerto de Sídney

En la madrugada del viernes, a las 3:30 am, un incendio desató el caos en The Spit marina, ubicada en Mosman, Sídney. Los servicios de emergencia se movilizaron al lugar tras recibir alertas sobre la conflagración.

Evacuación y Primeras Ayudas

Al llegar, los bomberos se encontraron con un yate que ardía intensamente. Cuatro personas fueron evacuadas de la embarcación en llamas, y una mujer recibió atención médica debido a inhalación de humo antes de ser trasladada a un hospital en condición estable.

Operativo de Contención de Contaminantes

Adam Dewberry, superintendente de Fire and Rescue NSW, informó que tras extinguir las llamas, el área requerirá un proceso de descontaminación. “Hemos perdido tres grandes yates que se han hundido. Estamos en la fase de manejo de materiales peligrosos, colaborando con la Autoridad Portuaria de NSW para contener la contaminación en el agua”, dijo Dewberry.

Un Mal Mayor Evitado

Dewberry destacó que la rápida intervención de los bomberos fue clave para limitar la magnitud del incendio. “La situación podría haber sido mucho peor, considerando la cantidad de embarcaciones en la zona y las personas que residen en algunos de estos yates», comentó el superintendente.

Reacciones de las Autoridades

Tras el incidente, la policía realizó las primeras indagatorias y determinó que no hay indicios de que el fuego sea sospechoso. Josh Murray, secretario de Transporte de NSW, aplaudió el trabajo eficaz de los servicios de emergencia, subrayando que gracias a su rápida intervención se puede hablar de un incidente controlado, en lugar de una catástrofe mayor.

The Spit: Un Centro de Yates de Lujo

The Spit marina es reconocida como una de las seis marinas en Sídney recomendadas para yates de 30 metros o más. Ofrece 106 amarres seguros para embarcaciones de hasta 50 metros, destacándose como un destacado punto para la navegación de lujo en la ciudad.

Como resultado del incendio, se impuso el cierre de un carril en Spit Road mientras las autoridades trabajaban en la remediación de la zona.