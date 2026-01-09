Incendio en Maranguita: Bomberos y ambulancias en acción; se investiga posible motín.

La noche del 8 de enero se convirtió en un momento crítico en San Miguel, donde un incendio desatado en el Centro Juvenil Maranguita generó pánico y desconcierto entre los vecinos y familiares de los internos.

El incidente, que ocurrió en horas de la noche, fue alertado por residentes de la zona quienes no solo vieron llamas y humo denso, sino también oyeron gritos provenientes del interior del establecimiento, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de los jóvenes allí recluidos.

Respuestas Inmediatas de las Autoridades

Las autoridades fueron informadas a las 9:20 p.m. del incendio, lo que llevó a un rápido despliegue de unidades de los bomberos, ambulancias y efectivos policiales. El Centro, ubicado en la avenida La Paz, fue acordonado para asegurar el área mientras se trabajaba en la extinción del fuego.

La Escena Fuera del Centro Juvenil

Fuera del establecimiento, la tensión era palpable. Con la llegada de más personal de seguridad y un equipo canino para reforzar el resguardo del perímetro, los oficiales intentaron controlar la situación, mientras que familiares de los internos se aglomeraban en busca de información sobre la seguridad de sus seres queridos.

Detalles del Incendio

Las primeras imágenes del incendio mostraron parte del techo y las instalaciones internas afectadas, generando preocupación entre los residentes de San Miguel. Varios testigos grabaron el evento y compartieron sus experiencias en las redes sociales, intensificando la inquietud colectiva.

Investigaciones en Curso

Aunque aún no se han confirmado el número de heridos o la existencia de víctimas fatales, se ha indicado que el incendio podría haber surgido en medio de un presunto motín, una información que todavía se encuentra bajo verificación por parte de las autoridades. Esta hipótesis recuerda a una reciente intervención policial que sucedió en diciembre, donde se encontraron dispositivos electrónicos ocultos entre los internos.

Cierre de la Avenida para Facilitar el Trabajo de Emergencia

Para garantizar la seguridad de la zona y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, se implementó el cierre parcial de la avenida La Paz, restringiendo el tránsito desde la cuadra 18 hasta la 20.

El Contexto del Centro Juvenil Maranguita

Maranguita, un centro clave para el diagnóstico y rehabilitación de jóvenes en conflictos con la ley, ya había protagonizado situaciones tensas anteriormente. Las autoridades habían llevado a cabo un megaoperativo en diciembre, buscando fortalecer los procedimientos de seguridad y reinserción social, ante las recurrentes incidencias dentro del establecimiento.

Los llamados de las familias y la angustia visible en el lugar reflejan una preocupación mayor por la seguridad de los adolescentes albergados y la necesidad de respuestas claras de parte de las autoridades.