WhatsApp Mejora los Chats de Grupo con Nuevas Herramientas

WhatsApp Revoluciona sus Chats Grupales con Nuevas Herramientas

La popular aplicación de mensajería se actualiza para ofrecer a los usuarios una experiencia de comunicación más rica y dinámica, justo a tiempo para el año nuevo.

08.01.2026 • 16:15hs • Mensajería 4.0

WhatsApp ha lanzado una serie de nuevas funcionalidades que mejoran la interacción en los chats grupales, facilitando la comunicación entre usuarios sin importar el dispositivo.

“Ya sea para compartir tus objetivos para el nuevo año, organizar una celebración o coordinar actividades, contarás con herramientas que simplifican todo el proceso”, comunicó la empresa en un reciente anuncio.

Descubre las Nuevas Funciones de WhatsApp

Estas innovaciones están diseñadas para enriquecer la experiencia de los usuarios dentro de los grupos de chat, donde cada detalle cuenta.

Etiquetas de Miembro

Las nuevas etiquetas permiten a los miembros de un grupo identificar sus roles de manera clara y personalizada. Podrás ser, por ejemplo, “el papá de Ana” en un grupo y “arquero” en otro, configurando el contexto necesario en cada chat.

Stickers de Texto

Transforma mensajes importantes en stickers visualmente impactantes. Simplemente escribe lo que desees y conviértelo en un sticker que podrás agregar a tus colecciones sin necesidad de enviarlo primero en un chat.

Recordatorios para Eventos

Al crear un evento en un chat grupal, puedes establecer recordatorios personalizados para asegurarte de que todos los participantes estén al tanto y puedan asistir a tiempo. Ideal para no olvidar esas fiestas o reuniones importantes.

“Estas actualizaciones son parte de nuestra misión constante de mejorar la conectividad y la interacción en grupos, sumándose a funciones previas como el envío de archivos grandes y chats de voz”, enfatizó WhatsApp.

WhatsApp se Abre a Otras Aplicaciones de Mensajería

Con una nueva función denominada interoperabilidad, WhatsApp permitirá a los usuarios interactuar con personas que no tienen cuenta en la aplicación, ampliando considerablemente las posibilidades de comunicación.

Esta novedad, en cumplimiento del Digital Markets Act (DMA) de la Unión Europea, permitirá enviar y recibir mensajes desde otras aplicaciones que también adopten este estándar, asegurando una mejor conectividad entre plataformas.

¿Cómo Funciona la Interoperabilidad?

Los usuarios tendrán la opción de activar o desactivar esta funcionalidad desde la configuración de la aplicación. Una vez habilitada, los mensajes de otros servicios aparecerán directamente en tu bandeja de entrada de WhatsApp, y se podrá elegir entre tener una bandeja combinada o separada para estos chats.

Esta integración mantendrá la seguridad como prioridad, preservando el cifrado de extremo a extremo que caracteriza a WhatsApp. Los nuevos socios deberán implementar un protocolo de seguridad similar para garantizar la protección de los mensajes. Actualmente, esta función estará disponible solamente en Europa, donde las regulaciones son aplicables.