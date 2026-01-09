Milei se presentará en el festival de Jesús María antes de su viaje a Davos

El presidente Javier Milei ha anunciado su primer viaje del verano, programado para el 16 de enero, donde asistirá al prestigioso Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, un evento que promete ser un encuentro lleno de cultura y música.

El Viaje a Córdoba y su Significado

Según fuentes oficiales, Milei viajará a Córdoba junto a su hermana Karina para disfrutar de la noche estelar del festival, que contará con la actuación del reconocido músico «Chaqueño» Palavecino en el anfiteatro José Hernández. Este viaje es significativo no solo por el evento en sí, sino porque marca un cambio en su enfoque hacia las giras por el país.

Una Agenda Ajetreada

El presidente tiene programado un viaje breve, ya que el 19 de enero partirá en el avión presidencial hacia Davos, Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial. Esta agenda refleja su objetivo de equilibrar las actividades en el extranjero con un renovado interés por el interior del país.

Cambios en su Estrategia de Viajes

La reciente estrategia de Milei se centra en fortalecer la conexión con su base electoral, comenzando en diciembre con recorridas por Córdoba. Desde entonces, ha confirmado otra visita a la provincia, y se ha previsto un desembarco en Mar del Plata hacia finales de enero, coincidiendo con la temporada alta de turismo en la costa argentina.

Un Encuentro Cultural y Político

La asistencia de Milei al festival de Jesús María tiene un trasfondo político, buscando acercarse al fervor popular de eventos emblemáticos, similar a lo que hizo la Vicepresidenta Victoria Villarruel en ediciones anteriores. El ambiente festivo le permitirá conectarse con sus seguidores y fortalecer su imagen en el ámbito local.

Relaciones Políticas y Desafíos en Córdoba

A pesar de su entusiasmo por el evento, el gobierno de Córdoba, liderado por Martín Llaryora, ha expresado frustraciones sobre la falta de comunicación con el Ejecutivo Nacional. Las autoridades locales deben coordinar la seguridad del presidente y mencionan que suelen recibir notificaciones de las visitas con poca antelación, lo que complica la planificación.

Futuras Participaciones Internacionales

El presidente no solo tiene la vista puesta en el festival cordobés. El 19 de febrero, volverá a volar a Davos para el Foro Económico Mundial, y en marzo participará de la “Argentina Week en Nueva York”, un evento que busca promover la cultura y los negocios argentinos en Estados Unidos.