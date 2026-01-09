Karina Milei y Patricia Bullrich aplauden el estreno de la obra de Guillermo Yanco, pareja de la senadora

Una velada inesperada atrajo la atención de turistas y amantes del teatro en la avenida Corrientes, donde personalidades políticas se mezclaron con el arte.

El bullicio habitual en la entrada de La Casona se transformó en una oleada de curiosidad al ver la llegada de importantes figuras de la política argentina. Turistas, acostumbrados a la agenda de artistas, jamás imaginaron a quiénes se estaban preparando para recibir en la función de ¿Qué somos?.

Visitas Especiales en la Platea

Entre los asistentes se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la senadora nacional Patricia Bullrich, quien tenía un motivo especial para asistir: su pareja de 28 años, Guillermo Yanco, forma parte del elenco de esta comedia.

Un Reestreno Esperado

La obra, dirigida y protagonizada por Juan Acosta, tuvo su primer estreno hace dos años y ha regresado al escenario con un guion modificado que permite la incorporación del personaje de Yanco: un encargado de edificio que, con un alma de detective y un corazón noble, está al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor.

La Eloquencia de Yanco

En una entrevista exclusiva, Yanco compartió su alegría por estar rodeado de talentosos colegas: “Es un placer compartir escenario con estos grandes actores que me hacen sentir muy bien”. Además, reveló que tiene un segundo personaje que no quiere adelantar, dejando un aire de misterio en la presentación.

Más Allá del Teatro

Guillermo Yanco es, además de actor, un abogado y mediador con una rica trayectoria en las cárceles de Devoto y Ezeiza, donde trabajó en mejorar las relaciones entre internos y penitenciarios. También es vicepresidente del Museo del Holocausto, institución que refleja su compromiso con la historia y su deseo de que no se repitan los horrores del nazismo.

Una Trayectoria Diversificada

Yanco, quien ha impartido clases en diversas universidades y ha sido conductor de programas radiales y televisivos, finalmente se decidió a cumplir su sueño de actuar, alentado siempre por Bullrich. “Nunca antes había tenido la oportunidad de subirme a un escenario. Estoy emocionado de poder hacerlo ahora, especialmente con Patricia aplaudiéndome desde la platea”, confesó, reflejando su gratitud por esta nueva etapa en su vida.