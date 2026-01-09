Liliana Cardone: «Las subas de 2025 no se repetirán, pero los cupones siguen siendo atractivos»

En una conversación reveladora en Canal E, la economista Liliana Cardone analizó las proyecciones económicas para el año 2026, haciendo hincapié en las inversiones que marcarán el futuro inmediato del país.

Bonos Soberanos y Metales: Claves para Invertir en 2026

Cardone abrió su análisis recordando que, aunque 2025 fue un año favorable para ciertos activos, es esencial centrarse en lo que nos traerá el nuevo año. Los bonos soberanos en dólares emergen como una opción prometedora, a pesar de que las expectativas para 2026 son más cautelosas. Con una caída notable en el riesgo país, la experta subrayó que, aunque no se proyectan las mismas alzas que en 2025, «los cupones continúan siendo atractivos».

Respecto a los instrumentos tradicionales como los plazos fijos, la economista destacó que, aunque estas inversiones superaron la inflación en el último año, «no siempre se puede garantizar el mismo resultado cada año». En este sentido, invitó a considerar alternativas como las cauciones, que actualmente ofrecen tasas de interés más elevadas, así como también los fondos que se centran en las tasas mayoristas, que pueden ofrecer rendimientos más atractivos a corto plazo.

Inversiones en Tecnología: Oportunidades en el Mundo de los Metales

Al referirse a las inversiones de mayor riesgo, Cardone analizó la creciente demanda por metales como el oro, la plata y el cobre, que destacaron en 2025. «Los metales están experimentando un aumento no solo por la inflación, sino también por la fuerte demanda en sectores como la inteligencia artificial y la infraestructura tecnológica», explicó. Resaltó que invertir en metales, especialmente el cobre, resulta clave debido a su uso en tecnologías emergentes, abarcando desde la robótica hasta la energía solar.

Sobre las inquietudes acerca de una posible burbuja en el sector tecnológico, Cardone fue directa: «No creo que sea una burbuja, es un proceso. Lo que estamos viendo es un desarrollo tecnológico gradual». La economista aseguró que la inteligencia artificial, la robótica y su infraestructura seguirán siendo fundamentales en los próximos años, concluyendo que, «esto no retrocede, sino que avanza».