Más de 40 vuelos se verán afectados este viernes por mantenimiento en la pista

Importante cierre en el Aeropuerto de Ezeiza: ¡Planifica tu viaje!

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza sufrirá interrupciones este viernes, debido a obras de mantenimiento, lo que afectará a una amplia gama de vuelos en plena temporada alta de turistas.

Las operaciones en el aeropuerto estarán detenidas entre las 13:55 y las 17:40, con más de cuarenta vuelos impactados, mayormente nacionales e internacionales de corta distancia. Esta iniciativa busca optimizar la seguridad y la eficiencia de las operaciones aéreas.

Detalles de la interrupción y reprogramaciones

Aeropuertos Argentina ha confirmado que durante el cierre, algunas aerolíneas trasladarán sus operaciones al Aeroparque Jorge Newbery, en un esfuerzo por ofrecer alternativas a los pasajeros afectados. Se espera que estas medidas minimicen las molestias durante este periodo crítico. La Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC) aclaró que las obras han sido debidamente coordinadas con las líneas aéreas implicadas, asegurando que el horario elegido es el menos congestionado de la jornada.

Recomendaciones para los pasajeros

Las autoridades del aeropuerto instan a los viajeros a verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a la terminal. Ser proactivo y consultarlo con las aerolíneas puede evitar inconvenientes y asegurar un viaje más fluido. El mantenimiento está diseñado para garantizar la **seguridad operativa**, un principio fundamental del sistema aéreo, conforme a evaluaciones técnicas previas. Se ha trabajado en conjunto con las aerolíneas para seleccionar el momento más adecuado para realizar estas tareas, logrando un consenso que minimiza el impacto para el público viajero.

Un aeropuerto en crecimiento