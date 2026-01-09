Agentes Federales Disparan a Dos Personas en Portland

Título: Tiroteo en Portland: Días de Tensión y Confusión tras la Intervención Federal

Bajada: La reciente balacera entre agentes federales y civiles en Portland ha desatado un clima de alarma en la comunidad, acentuado por eventos previos de violencia relacionados con la immigration.

Un tiroteo ocurrido en las afueras de un hospital de Portland, Oregón, ha dejado a dos personas heridas, marcando un incremento en la tensión en la ciudad tras el fatal incidente que costó la vida a una mujer en Minneapolis por un oficial de inmigración.

Detalles del Incidente

La policía de Portland confirmó que dos personas fueron trasladadas a un centro médico tras recibir disparos en la mañana del miércoles. Las autoridades informaron que un hombre llamó buscando ayuda a unos 5 kilómetros del lugar del ataque, lo que llevó a los agentes a descubrir a un hombre y una mujer con heridas visibles, una de ellas en la pierna y otra en el pecho.

El Papel del DHS

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, explicó que los agentes fronterizos iniciaron un operativo para detener a un individuo sospechado de pertenecer a una pandilla venezolana. Según la versión oficial, los disparos se originaron cuando el conductor del vehículo aparentemente intentó embestir a los agentes en su intento de escape.

Reacciones de las Autoridades Locales

El alcalde de Portland, Keith Wilson, expresó su preocupación por la escalada de violencia y cuestionó la versión de los hechos proporcionada por las autoridades federales, afirmando que la confianza entre la comunidad y el gobierno federal había disminuido considerablemente.

Por su parte, el jefe de policía de Portland, Bob Day, anunció que el caso está bajo investigación del FBI, mientras que la representante estatal Maxine Dexter, también médico, exigió la retirada de ICE de la ciudad, señalando que su presencia genera terror y caos en la comunidad.

Impacto en la Comunidad

La violencia reciente ha generado preocupaciones sobre la seguridad en una ciudad que ya había visto protestas intensas el año pasado en relación a las prácticas de detención por parte de ICE. Esta tensión se destapó nuevamente con el tiroteo de Minneapolis, que ha galvanizado a la población en torno a las injusticias que enfrentan los inmigrantes.

El Llamado a la Paz

La comunidad de Portland ha respondido con protestas, incluyendo un llamado a la abolición de ICE. Mientras tanto, varios líderes, incluyendo a la senadora estatal Kayse Jama, han pedido por una suspensión inmediata de las operaciones de inmigración en la ciudad. “Este no es el Oregon donde crecí como refugiado, necesitamos seguridad, no agresión federal”, afirmó Jama.

Protestas y Respuestas Sociales

Un grupo de aproximadamente cien manifestantes se congregó en el ayuntamiento, reclamando la abolición de ICE. Otro grupo, menor pero significativo, volvió a protestar frente a las instalaciones de ICE con un enfoque pacífico, utilizando disfraces para suavizar la tensión.

La creciente indignación entre los ciudadanos refleja una desesperación por cambios en las políticas de inmigración y un llamado a que el gobierno federal reevalúe su enfoque en la comunidad local.