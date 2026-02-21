Trump Desclasifica Archivos sobre OVNIs y Vida Extraterrestre

El presidente de Estados Unidos ha provocado un nuevo debate al cuestionar las afirmaciones de Barack Obama acerca de la existencia de vida fuera de nuestro planeta, mientras se prepara para revelar documentos gubernamentales sobre fenómenos aéreos no identificados.

Donald Trump ha instado a varias agencias federales a revisar y preparar documentos relacionados con objetos voladores no identificados (OVNI) y la posibilidad de vida extraterrestre. La medida fue anunciada en su red social Truth Social, prometiendo mayor transparencia ante el creciente interés del público.

“Debido al enorme interés mostrado, he ordenado al Secretario de Guerra y a otros departamentos que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales sobre vida alienígena y fenómenos aéreos no identificados”, afirmó Trump.

Si bien no detalló hasta dónde llegará esta revisión, destacó que los documentos deberán incluir «toda la información relevante sobre estos asuntos complejos, pero fascinantes y significativos».

Trump Responde a las Afirmaciones de Obama

La reciente disposición de Trump surge como reacción a las declaraciones de Barack Obama, quien afirmó que los extraterrestres son reales, aunque aclaró que nunca los ha visto. Además, desmintió algunas teorías conspirativas que relacionan el Área 51 con la vida extraterrestre, afirmando que «no hay ninguna instalación subterránea a menos que exista una conspiración masiva».

Durante un encuentro con la prensa, Trump criticó a su predecesor por hacer comentarios que, según él, manejan información sensible. “Tomó información clasificada, no debería estar haciendo eso”, enfatizó el actual mandatario.

El presidente señaló que Obama cometió un «gran error» al hablar sobre un tema que, a su juicio, debe permanecer reservado. «No está bien que haga eso», sentenció.

Aclaraciones de Obama en Redes Sociales

En respuesta a la controversia, Obama utilizó su cuenta de Instagram para explicar que sus observaciones sobre el universo se basan en cálculos estadísticos. “El universo es tan vasto que las probabilidades de que haya vida son altas, pero las posibilidades de que nos hayan visitado son bajas”, afirmó, aclarando que nunca obtuvo evidencia concreta de contacto durante su presidencia.

El Enigma del Área 51

El Área 51, una base militar ultra secreta en Nevada, ha sido el centro de muchas especulaciones relacionadas con extraterrestres. Aunque durante décadas el gobierno estadounidense negó su existencia, en 2013 se confirmaron sus operaciones en pruebas de aviones experimentales durante la Guerra Fría.

Este sitio ha llegado a simbolizar la cultura popular en torno a teorías de conspiración sobre indicios de vida extraterrestre y tecnología avanzada. Si se logra la publicación de los archivos relacionados, podría ser uno de los actos de transparencia más significativos sobre el tema OVNI en la historia reciente de Estados Unidos.