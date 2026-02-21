Europa desafía a Visa y Mastercard: La nueva estrategia

Título: Europa Da un Gran Paso Hacia un Futuro de Pagos Digitales Propios

Bajada: La Unión Europea se moviliza para crear alternativas locales a servicios como Visa y Mastercard. Un nuevo euro digital y soluciones innovadoras buscan fortalecer la soberanía financiera del continente.

Europa está en plena transformación con un objetivo claro: reducir su dependencia de las principales redes de pago estadounidenses. Las iniciativas políticas y tecnológicas buscan establecer un control total sobre la infraestructura de pagos, fomentando la competitividad y la soberanía financiera en el continente.

Avances en la Creación del Euro Digital

Recientemente, el Parlamento Europeo brindó un apoyo crucial al desarrollo del euro digital, que será emitido directamente por el Banco Central Europeo (BCE). Esta moneda digital está pensada para desafiar el dominio de las redes privadas y busca iniciar pruebas en 2027, con el objetivo de estar disponible para el público en 2029, siempre que se apruebe la legislación necesaria el próximo año.

El euro digital no solo será un nuevo medio de pago, sino que se propone como un nuevo concepto de dinero digital respaldado por la autoridad monetaria, lo que permitirá realizar pagos directamente, sin intermediarios externos, reduciendo así la dependencia de proveedores internacionales.

Sin embargo, el despliegue de esta nueva infraestructura tendrá un costo: el BCE estima que los bancos europeos deberán invertir entre 4.000 y 6.000 millones de euros en cuatro años para actualizar sus sistemas y tecnologías para adaptarse al euro digital.

Actualmente, más del 75% de las transacciones en la eurozona aún dependen de redes estadounidenses, lo que plantea un riesgo estratégico para la competitividad del bloque.

Alternativas Privadas: El Caso de Wero

Paralelamente al desarrollo del euro digital, Europa está implementando soluciones privadas e interbancarias para competir con Visa y Mastercard en el ámbito de pagos y comercio electrónico. Destaca en este contexto la Iniciativa de Pagos Europea (EPI), que reúne a varios de los principales bancos de la UE, como Deutsche Bank y Santander.

En 2024, EPI lanzó el monedero digital Wero, diseñado como una solución integral para pagos instantáneos, que permite transferencias de dinero usando solo un número de teléfono, sin necesidad de tarjeta física o redes extranjeras.

En su primer año, Wero ha logrado captar más de 43 millones de usuarios y tiene planes de expandir su funcionalidad para incluir pagos de comercio electrónico en 2026, lo que podría convertirlo en un competidor real contra las tradicionales redes de tarjetas.

Además, están en marcha acuerdos interbancarios para crear redes de pago interoperables entre sistemas nacionales, como Bizum en España y MB WAY en Portugal, que facilitarían pagos transfronterizos sin intermediarios externos, con operatividad prevista para 2026.

La Necesidad de una Alternativa Europea

La dependencia de empresas no europeas para la infraestructura de pagos conlleva varios desafíos. Los costos de transacción, que suelen oscilar entre el 1% y 3% del valor de la compra, enriquecen a empresas extranjeras, debilitando la competitividad de los comercios locales. Además, esta situación implica transferencias de datos sensibles fuera de la UE, comprometido la privacidad y seguridad de los usuarios.

Reducir esta dependencia es parte de la estrategia de Bruselas para fortalecer la autonomía tecnológica y económica de Europa. Fomentar sistemas propios permitirá al bloque integrar mejor los pagos con sus políticas económicas y monetarias, impulsando la innovación financiera y la competencia local.

Retos por Superar

Pese a los avances, desplazar a Visa y Mastercard no será tarea fácil. La infraestructura de estas compañías está profundamente arraigada en los hábitos de consumidores y comerciantes en Europa, lo que exige un esfuerzo considerable para construir alternativas confiables.

El éxito de estos proyectos también depende de un calendario político y regulatorio ajustado, así como de la selección de proveedores de servicios antes de su implementación a gran escala. La interoperabilidad de iniciativas privadas enfrenta retos técnicos y de aceptación entre bancos de diferentes países.

A pesar de los desafíos, la alianza entre el euro digital y sistemas de pago europeos como Wero representa un esfuerzo sin precedentes en la búsqueda de una alternativa a Visa y Mastercard. El éxito de estas iniciativas podría redefinir la forma en que se realizan los pagos en la región, disminuyendo la influencia de proveedores extranjeros en este aspecto vital de la economía moderna.