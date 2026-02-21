Un mes después de ser declarado muerto por Milei, el Gobierno revive a Maquiavelo

Durante su discurso en Davos, Javier Milei afirmaba que "Maquiavelo ha muerto". Sin embargo, a medida que las decisiones del Gobierno se despliegan, parece que el filósofo renace en el escenario político argentino.

El reciente enfoque de Milei revela un cambio significativo en su estrategia, optando por un realismo político que prioriza el pragmatismo sobre los ideales rígidos que antes defendía. La reforma laboral se ha convertido en un claro ejemplo de esta evolución.

Un giro hacia el pragmatismo político

Con la reforma laboral, el oficialismo ha demostrado que está dispuesto a adaptar su propuesta original en busca de un consenso más amplio, aunque este sólo excluya al kirchnerismo. Esta flexibilidad parece ser una lección aprendida del pragmatismo maquiavélico, que podría impresionar incluso al propio Maquiavelo.

Avances legislativos controlados

Milei ha descubierto que su actual posición de poder le permite impulsar iniciativas en el Congreso, reduciendo así la dependencia de Decretos ejecutivos, que son vulnerables ante el sistema judicial.

Conflicto con el empresario Madanes Quintanilla

Pese a sus avances, Milei mantiene sus controversiales habituales. En días recientes, lanzó una serie de ataques verbales contra Javier Madanes Quintanilla, propietario de Fate, acusándolo de cerrar fábricas y despedir a trabajadores para perjudicar a su gestión.

Desafíos de la economía actual

El argumento de Milei ignora la complejidad de la situación económica, marcada por cierres de muchas empresas, incluido Fate, que luchan contra la rápida apertura de importaciones y un precio del dólar desfavorable. La propuesta económica de Milei se centra en unos pocos sectores productivos, dejando a muchos trabajadores en la incertidumbre.

La apertura económica y sus repercusiones

La urgencia por abrir la economía, aunque apoyada por muchos expertos, plantea dilemas. Se cuestiona si es prudente hacerlo en el contexto actual, especialmente con una economía global que enfrenta sus propios desafíos, como la reciente inestabilidad provocada por decisiones de Estados Unidos sobre aranceles.

Las ramificaciones políticas de Trump

La reciente reversión de aranceles por parte de la Corte Suprema de EE. UU. añade incertidumbre a la política comercial de Donald Trump, un movimiento que podría impactar no solo a la economía estadounidense, sino también a aliados como Milei.

El peronismo se encuentra en crisis

La votación de la reforma laboral evidenció la soledad del peronismo, mientras que la Cámara de Diputados mostró signos de inestabilidad dentro de su bloque. Esto sugiere una fragilidad que Milei podría aprovechar, con o sin la influencia de Maquiavelo en su gobierno.