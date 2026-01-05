Trump y el petróleo venezolano: ¿Qué precio pagará y cuánto deberá esperar?

La ambición del expresidente Donald Trump de reconfigurar la industria petrolera venezolana despierta tanto interés como escepticismo. La nación sudamericana, con las mayores reservas de crudo del mundo, enfrenta desafíos enormes en su camino hacia la recuperación.

Trump marca el rumbo petrolero

Donald Trump ha dejado en claro su intención de apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela. Su objetivo es que las empresas estadounidenses inviertan en la infraestructura petrolera del país, actualmente desmejorada por años de sanciones y mala gestión.

Reservas en crisis

Venezuela posee aproximadamente 303.000 millones de barriles de petróleo, la cifra más alta a nivel mundial. Sin embargo, su producción actual es alarmantemente baja. En noviembre, el país solo logró extraer cerca de 860.000 barriles diarios, una cifra que representa menos de un tercio de su capacidad hace una década.

Impacto de las sanciones

Desde la implementación de sanciones por parte de EE.UU., iniciadas en 2015, la situación de la industria petrolera ha empeorado. Esto ha llevado a una considerable reducción en la inversión y a la pérdida de personal altamente calificado en la estatal PDVSA.

Desafíos a la vista

Expertos en la materia advierten que el plan de Trump enfrenta desafíos significativos. Restaurar la infraestructura podría costar miles de millones de dólares y tomar hasta diez años antes de que se vea un aumento real en la producción petrolera.

Incertidumbre política

Un punto crucial es la estabilidad política. Para que las empresas petroleras puedan operar en Venezuela, deberán negociar acuerdos con un nuevo gobierno, que aún no ha surgido. La posibilidad de inversiones masivas depende en gran medida de esta transición política.

Perspectivas del sector

El actual contexto energético global muestra que, a pesar de las reservas que posee Venezuela, el mercado no está presionado por una falta de petróleo, gracias a la alta producción de países de la OPEP+. Esto provoca que los fines de los planes de recuperación del petróleo venezolano sean limitados.

Reacciones del sector petrolero

Chemical es la única petrolera estadounidense aún en operaciones dentro de Venezuela, pero su futuro es incierto. Las grandes empresas están evaluando sus opciones a la luz de los complejos desafíos legales y políticos.

Como señaló un experto, «el verdadero desafío es enfrentar una infraestructura deteriorada». Las expectativas son altas, pero el camino hacia la restauración de la industria petrolera de Venezuela es largo y complicado.