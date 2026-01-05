Cierre de calles en Villa Allende: Vecinos recurren fallo judicial y advierten sobre peligros urbanos

Aumenta la tensión en Villa Allende, donde los residentes autoconvocados han decidido apelar el fallo judicial que avaló el cierre de calles secundarias mediante la instalación de portones, una medida impulsada por la Municipalidad en su estrategia de seguridad.

La resolución de la Cámara Contencioso Administrativa, emitida a finales de diciembre, priorizó la seguridad pública sobre el derecho a la libre circulación. Esta decisión ha suscitado críticas por considerarse arbitraria, desproporcionada y sin fundamentos claros por parte de los vecinos.

El Debate Abierto sobre la Seguridad y la Libre Circulación

En un comunicado difundido por Cba24N, los vecinos manifiestan su desacuerdo con el tribunal, que respaldó la afirmación del Ejecutivo municipal de que el cierre de calles contribuiría a disminuir el delito. Subrayan que no existe evidencia empírica ni estudios previos que justifiquen esta medida. Además, citan ejemplos negativos en otras localidades donde políticas similares no han dado resultados positivos.

Causas de Preocupación: Seguridad vs. Comunidad

Los autoconvocados critican la base urbanística de la decisión. Expertos en seguridad urbana y urbanistas abogan por la creación de espacios que promuevan la convivencia, en lugar de segregar a los vecinos. Sostienen que esta política podría minar el sentido de comunidad y acentuar divisiones en los barrios.

Otro punto crucial destacado por los vecinos es el impacto operativo del cierre de calles. Alertan sobre los riesgos que los portones representarían ante emergencias, como inundaciones o desplazamientos de vehículos de rescate, lo que podría poner en peligro la seguridad de los residentes. También argumentan que el aumento en robos en zonas cerradas demuestra que el cerramiento de calles no es una solución efectiva.

Reacciones a la Falta de Consulta Ciudadana

La falta de respuesta a un petitorio firmado por casi tres mil personas es calificada como “escandalosa” por los vecinos. Denuncian que el Registro de Oposición limita sus derechos, al obligar a quienes deseen oponerse al cierre a rechazar todo el proyecto de seguridad, renunciando así a otras mejoras. “Para deshacerse del agua sucia, también hay que tirar al niño”, expresan.

Próximos Pasos: Asamblea y Defensa de Derechos

Como respuesta a la decisión judicial, los vecinos han convocado a una asamblea abierta el viernes 9 de enero a las 19:30 en la Plaza del Vagón, en Lomas Sur, una de las zonas afectadas por la instalación de portones. Además, planean llevar a cabo nuevas asambleas en otros barrios y, hacia finales de enero, realizar una charla con un especialista en seguridad ciudadana, todo en el marco de la formalización de su apelación ante la Justicia.