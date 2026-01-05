Descuento del 43% en Pago Anual Anticipado 2026 en Corrientes: ¡Descubre cómo!

La Municipalidad de Corrientes ha lanzado el cronograma para el Pago Anual Anticipado 2026, brindando a los ciudadanos la oportunidad de reducir su carga tributaria de manera significativa a través de atractivas bonificaciones.

Desde este lunes, los vecinos de la ciudad pueden acceder a importantes descuentos en sus impuestos gracias a la iniciativa de la Municipalidad de Corrientes. Los contribuyentes que realicen el pago anticipado tendrán la posibilidad de beneficiarse con hasta un 43% de descuento en el total a pagar.

Para aprovechar esta oportunidad, es fundamental que los contribuyentes no tengan deudas pendientes hasta el 31 de diciembre de 2025, cumpliendo así con el requisito establecido por las autoridades.

Bonificaciones disponibles para los contribuyentes

El esquema de descuentos propuesto por la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) es muy atractivo para aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales:

10% por ser un Buen Contribuyente .

por ser un . 10% por elegir la modalidad de Pago Anual .

por elegir la modalidad de . 15% si efectúan el Pago en Término .

si efectúan el . 8,3% adicional por ser Contribuyente Destacado (bonificación de la última cuota del año).

Además, se ha establecido un beneficio específico del 50% de descuento para quienes abonen la contribución del cementerio anualmente.

Opciones de financiamiento y métodos de pago

Para facilitar el pago único, se han implementado convenios con diferentes entidades financieras que ofrecen opciones de pago en cuotas sin interés:

Tarjeta Naranja: hasta 10 cuotas sin interés .

hasta . Banco de Corrientes (Visa): hasta 6 cuotas sin interés .

hasta . Otros bancos (Visa): hasta 3 cuotas sin interés.

Canales de atención: opciones digitales y físicas

Los ciudadanos pueden gestionar su autoliquidación y realizar el pago de forma online a través del portal oficial de la ACOR, que utiliza la plataforma de pago Mercado Pago 360.

Para quienes prefieren realizar el trámite de manera presencial, están disponibles los siguientes puntos de atención: