¡Descubre la Ruta del Motorhome: la nueva forma de viajar sobre ruedas!

Con la llegada del verano, Córdoba da la bienvenida a la Ruta del Motorhome, un corredor único en Argentina que transforma la forma de viajar y disfrutar de la naturaleza.

Al caer la tarde sobre el lago Piedras Moras, la escena se vuelve mágica: motorhomes estacionados frente al agua, familiares cocinando mientras disfrutan del atardecer. Esta imagen, que solía ser desorganizada, ahora se encuentra enmarcada por la nueva Ruta del Motorhome, el primer corredor oficial que permite a los viajeros argentinos conectar con la naturaleza de una manera más organizada.

Una Iniciativa Innovadora

Lanzada por el Gobierno de Córdoba y gestionada por la Agencia Córdoba Turismo, esta iniciativa es parte de la campaña “Verano Córdoba 2025/2026”, tal como anunció el gobernador Martín Llaryora. Esta ruta no solo responde a la creciente demanda por turismo itinerante, sino que se alinea con las metas nacionales que promueven el turismo de naturaleza y la exploración en movimiento.

Características de la Ruta del Motorhome

La Ruta del Motorhome consiste en una red de 10 puntos de asistencia gratuitos, especialmente diseñados para motorhomes y casas rodantes. Equipados con servicios básicos como carga de agua potable y descarga de efluentes, estos puntos están ubicados en áreas recreativas y campings, creando un entorno acogedor para quienes eligen viajar con su hogar sobre ruedas.

Ubicación de los Primeros Puntos

Esta red no es una carretera única, sino una malla que abarca varios atractivos turísticos de la provincia. En esta fase inicial, los 10 lugares operativos incluyen:

Almafuerte – Complejo Piedras Moras

Amboy – Plaza Vélez Sarsfield

Salsacate – Camping Municipal

Miramar de Ansenuza – frente a Plaza Marchiquitos

Villa Tulumba – Balneario Municipal

Serrezuela – Polideportivo Municipal

Achiras – Oficina de Turismo

Los Reartes – Camping «Las Acacias»

Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol

La Granja – Camping La Toma

Estos puntos conectan diversas regiones, como Calamuchita y Paravachasca, y están pensados para que los viajeros no solo pasen, sino que se detengan, consuman y regresen. Aunque la ruta comenzó a funcionar en noviembre de 2025, su presentación oficial tuvo lugar en diciembre, marcando el inicio de la temporada de verano.

El Funcionamiento de la Ruta

La propuesta es accesible y segura, ofreciendo todo lo necesario para una estadía placentera: carga de agua, descarga de residuos y espacios específicos para estacionar. Además, muchos de estos puntos están vinculados con campings que brindan servicios adicionales como energía eléctrica y espacios recreativos, todo bajo un marco acordado entre diversas entidades.

Destinos para Todos los Gustos

La Ruta del Motorhome tiene como objetivo atraer a tres tipos de públicos:

familias que viajan en motorhome, aventureros en campers, y viajeros extranjeros que desean explorar Argentina con su propio vehículo. Todos encontrarán en Córdoba un corredor bien señalizado, con servicios garantizados y sin costo alguno.

Cultura y Naturaleza en Cada Parada

Más allá de ser una simple lista de destinos, la Ruta del Motorhome ofrece oportunidades de conexión con la historia y cultura local. Desde disfrutar del amanecer en Villa Tulumba hasta vivir la serenidad de Miramar, cada tramo del recorrido está diseñado para crear experiencias memorables. Este proyecto cree firmemente en el potencial de Córdoba como un destino turístico que une libertad, naturaleza y sostenibilidad.

La primera etapa de la ruta es solo el inicio. Los planes de expansión incluyen más de 20 localidades para enriquecer esta experiencia itinerante. Córdoba se posiciona para liderar el turismo sobre ruedas en Argentina, invitando a los viajeros a preguntarse no solo “¿Dónde nos quedamos esta noche?” sino “¿Qué historia contaremos al final de nuestro viaje?”.