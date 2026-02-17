UCR Exige Debate sobre la Reducción de Cajeros de Bancor en el Interior

La polémica acerca del retiro de cajeros automáticos y la clausura de extensiones de mostrador del Banco de Córdoba se transforma en un nuevo escenario político en la Unicameral. La oposición, liderada por Matías Gvozdenovich, se prepara para llevar este debate al centro de la discusión legislativa en la próxima sesión.

La Estrategia Opositora

La bancada de la UCR se apoya en una serie de proyectos de resolución y pedidos de informes que miran directamente a la gestión del Ejecutivo provincial. Desde la oposición resaltan un «ajuste» por parte de Bancor, justificando el cierre de cajeros en función de su rentabilidad, lo que afecta no solo a la capital sino también a las localidades del “interior profundo”.

La Voz de los Jefes Comunal

Legisladores como Alfredo Nigro y Mauricio Jaimes han expresado la preocupación que sienten los jefes comunales respecto a la carga financiera que implica mantener los cajeros si desean evitar su desaparición. Con costos superando los 1.700 dólares mensuales, muchos consideran esto una carga «abusiva» para presupuestos locales ya ajustados.

“La Provincia no puede trasladar a los municipios el costo de un servicio esencial”, enfatizan desde la UCR, acusando al Gobierno de propiciar una desatención territorial del banco público.

Alarmas en el Interior

Szpanin, otra voz fuerte en la UCR, ha recordado que desde 2024 vienen solicitando la permanencia de los cajeros automáticos: “Esta medida está generando alarma por la pérdida de servicios esenciales”, advirtió. Ejemplos concretos incluyen la eliminación de cajeros en lugares clave como la Terminal de Ómnibus y el Hospital Córdoba.

Problemas de Accesibilidad

El cierre de cajeros impacta considerablemente a jubilados y pensionados, obligándolos a desplazarse grandes distancias para acceder a su dinero. Situaciones en lugares como Obispo Trejo, Bialet Massé y Las Varas son testimonio de esta problemática que se refleja en los recientes proyectos opositores.

La Respuesta del Oficialismo

Desde el oficialismo, la respuesta ha sido limitada, aunque Claudio Monetto, director de Bancor, reconoció la necesidad de racionalizar costos. Se están tomando decisiones de cerrar cajeros en áreas de baja transacción y alto costo de mantenimiento, alegando que un banco debe operar con rentabilidad, aunque subrayó su compromiso con el carácter público de la entidad.

Nuevas Alternativas en Diálogo

Monetto también mencionó que se están explorando modelos de cajeros coadministrados con municipios y asociaciones con comerciantes para garantizar acceso al efectivo. “No hay localidades que se queden sin cajero”, aseguró, enfatizando la necesidad de cooperación con los gobiernos locales.

Una Discusión Más Profunda

Este dilema va más allá de los números. En el fondo, se plantea un debate crucial sobre el rol que debe desempeñar un banco público en un contexto de acelerada digitalización y recortes fiscales. La UCR busca aprovechar el descontento social y poner al oficialismo en una posición defensiva, mientras que el peronismo intenta justificar sus decisiones bajo el manto de la eficiencia.

En este escenario, el “interior profundo” aguarda respuestas que van más allá del debate financiero, tocando la esencialidad de la presencia del Estado en sus comunidades.