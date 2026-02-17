Proyecciones de LatinFocus: Dólar e inflación para finales de 2026

Un reciente análisis de LatinFocus ofrece predicciones sorprendentes sobre el dólar oficial y la inflación en Argentina, revelando un panorama económico intrigante para el año 2026.

Perspectivas del Dólar: Claves para Entender su Evolución

De acuerdo con el informe, el dólar oficial podría alcanzar un valor de $1,728.60 para finales de 2026. A pesar de que su evolución se sitúa por debajo del cierre de 2025, se prevé una depreciación controlada del peso ante la inflación, que se proyecta en un 25.4% promedio durante el mismo período.

Aceleración de la Inflación: ¿Un Golpe al Bolsillo?

En el contexto actual, aunque la inflación muestra una tendencia a la baja comparado con el año anterior, ha comenzado a acelerar nuevamente, registrando cerca de un 3% mensual. Este aumento, aunque moderado en comparación con crisis previas, sigue impactando en el poder adquisitivo de los ciudadanos argentinos.

Expectativas Inflacionarias a Largo Plazo

El estudio destaca que, a pesar de los esfuerzos por desacelerar la inflación, varios factores como la depreciación del peso y la reducción de subsidios generarán una presión inflacionaria adicional. Sin embargo, se anticipa que esta tendencia a la desaceleración se mantenga a lo largo de los próximos trimestres, con un consenso que establece la inflación promedio en 15.7% para 2027.

El Estado de la Economía Argentina: Crecimiento y Retos

La actividad económica sufrió una caída del 0.3% interanual en noviembre, marcando una desaceleración en sectores clave como la manufactura y la construcción, mientras que la agricultura mostró signos de recuperación. Este panorama plantea retos, pero también oportunidades para el futuro.

Proyecciones de Crecimiento del PIB

Con miras hacia el crecimiento económico, los analistas de FocusEconomics estiman una expansión del PIB del 3.2% tanto en 2026 como en 2027, respaldada por una mejora en las condiciones laborales y un clima de inversión más optimista tras las recientes elecciones.