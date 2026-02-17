Sofía Devries: Urgente búsqueda de la joven desaparecida durante inmersión

Las aguas de Puerto Madryn se tornan inciertas tras la desaparición de Sofía, de 23 años, quien se encontraba realizando prácticas de buceo en el Golfo Nuevo.

Un grupo de experimentados buceadores se encontraba este lunes en el Golfo Nuevo, en busca de la titulación oficial, cuando Sofía Devries, una joven de 23 años oriunda de Moreno, dejó de ser visible bajo el agua. Desde entonces, las autoridades, encabezadas por la Prefectura, han desplegado una intensa operación de búsqueda.

El alarmante incidente en Punta Cuevas

El operativo de rescate se activó luego de que se finalizara la actividad programada en la zona de Punta Cuevas y Sofía no emergiera. Su instructor, al notar la ausencia, se sumergió varias veces, sufriendo consecuencias que lo llevaron a recibir atención médica en el Hospital Andrés Isola.

Un grupo de buceadores con experiencia

Sofía formaba parte de un grupo capacitado por la empresa Freediving Patagonia para obtener su certificación. Proveniente de una reconocida escuela de buceo en Villa Ballester, la joven contaba con la preparación necesaria para sumergirse, ya que el objetivo era obtener una titulación que le habilitaría para realizar trabajos subacuáticos.

Hipótesis sobre la desaparición

Adrián Wagener, jefe de salvamento y buceo de la Prefectura, manifestó que hay varias teorías respecto a lo ocurrido. «Podría haber quedado sin aire o haberse enganchado en algún elemento bajo el agua. La profundidad a la que estaban buceando también podría haber causado pánico, llevando a Sofía a deshacerse de su regulador», explicó Wagener.

La intervención de las autoridades

El caso es investigado por el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, bajo la dirección de la fiscal Ángela Cárcano, quien comenzó a interrogar a todos los involucrados en la actividad.

Declaraciones de la pareja de Sofía

Leonardo, la pareja de la joven desaparecida, utilizó sus redes sociales para expresar su angustia y exigir un accionar más ágil en la búsqueda. «Tuvimos un accidente bajo el agua y la Prefectura no actuó con la rapidez que se necesitaba», denunció en un emotivo mensaje.

Intensas acciones de búsqueda

Desde que se recibió la alerta, personal de la Prefectura ha comenzado un operativo intensivo en la zona del Parque Submarino, donde se presume que ocurrió el incidente. Aunque las condiciones de visibilidad han dificultado los rescates, el personal no cesa en su esfuerzo por encontrar a Sofía.

Esperanza de familiares y amigos

La madre de la joven también compartió su dolor a través de Instagram, compartiendo una foto de Sofía acompañada de un mensaje emotivo: «Te amo para toda mi vida. ¡Tengo la esperanza de volverte a encontrar! Todavía te espero…» Esta publicación ha resonado ampliamente en las redes, generando apoyo y llamadas a la acción de la comunidad.