Perú destituye al séptimo presidente en una década a solo dos meses de las elecciones

La inestabilidad política en Perú se agudiza tras la censura del presidente José Jerí por parte del Congreso, marcando el inicio de una nueva crisis en el país sudamericano.

La Caída de Jerí: Un Presidente en el Ojo de la Tormenta

Este martes, el Congreso peruano decidió censurar al presidente José Jerí, quien apenas ocupaba el cargo desde hace cuatro meses. Con una votación que arrojó 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, los legisladores han hecho oficial la vacante del cargo presidencial, desencadenando una crisis política profunda en la nación.

Antecedentes Escandalosos

Jerí se vio envuelto en múltiples controversias que generaron su destitución. Uno de los eventos más notorios fue su reunión con empresarios chinos en un famoso restaurante de comida chifa en el distrito de San Borja, lo que fue nombrado como el «chifagate». Estas reuniones fuera de la agenda oficial han levantado serias sospechas sobre su conducta.

Conexiones Cuestionables y Contratos Estatal

Posteriormente, se denunció que Jerí había recibido a un grupo de mujeres jóvenes en el Palacio de Gobierno, quienes luego obtuvieron contratos del Estado, algo que no terminó por convencer a los opositores en el Congreso. Las versiones contradictorias del presidente sobre estos escándalos no lograron calmar las inquietudes de los legisladores, quienes optaron por apartarlo del poder.

Una Historia de Inestabilidad Política

El derrocamiento de Jerí lo convierte en el octavo presidente de Perú en la última década, subrayando la continuada inestabilidad política que afecta a la nación. Antes de asumir la presidencia, Jerí era el presidente del Congreso y asumió el cargo tras la salida de Dina Boluarte. Su gestión estuvo marcada por los escándalos desde el minuto uno.

Replicación de Escándalos y el Fin de una Era

La tensión culminó con la votación de censura, que fue apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios, evidenciando la falta de respaldo que sufría el presidente. Este desenlace no solo refleja la consolidación de la oposición en el Congreso, sino también un capítulo desafiante en la política peruana.

Pronto Sucesor: ¿Quién Tomará el Mando?

La salida de Jerí abre la puerta a la elección de su sucesor, quien deberá lidiar con una herencia de inestabilidad y desconfianza en el gobierno. El Congreso se encuentra en un punto decisivo, mientras el país observa vigilante quién será el próximo presidente que lidiará con esta crisis.

Más detalles seguirán surgiendo en las próximas horas.