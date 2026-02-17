Detenido un hombre con escopeta en el Capitolio

Un joven de 18 años fue arrestado el martes en las inmediaciones del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, mientras portaba una escopeta. Las autoridades aseguraron que no había otros sospechosos ni amenazas activas en el área.

La detención se produjo cerca de la entrada principal del emblemático edificio, tras la intervención rápida de la policía, que identificó al hombre con el arma. Portaba un chaleco táctico y varios cartuchos de munición.

Detención en el Lugar Correcto

Los agentes dieron la orden al individuo de soltar la escopeta y tirarse al suelo, lo que el joven cumplió sin resistencia. La acción fue efectiva y el incidente quedó bajo control sin ocasionar riesgos adicionales para el público o el personal del Congreso.

Hallazgos Adicionales

Durante la investigación, se encontró un casco y una máscara de gas en su vehículo, un SUV Mercedes estacionado cerca en Maryland Avenue. A pesar de que el Congreso no estaba en sesión en ese momento, el área está bajo vigilancia permanente debido a su relevancia como infraestructura federal crítica.

Investigaciones en Curso

La identidad del detenido no ha sido divulgada y se mantiene una investigación para aclarar las circunstancias del incidente y el propósito de los objetos incautados. Las autoridades reconocen que ha habido otros episodios de seguridad en la zona, lo que ha llevado a una revisión de los procedimientos de control.

Desde el ataque del 6 de enero de 2021, el Capitolio ha fortalecido sus medidas de seguridad, siendo considerado un objetivo sensible en materia de protección nacional.

Protocolos de Seguridad Reforzados

La policía del Capitolio ha implementado protocolos de vigilancia más estrictos y ha aumentado la cantidad de personal en la zona. La presencia de incidentes relacionados con armas ha hecho que la seguridad se mantenga en un nivel alto, considerando el historial de amenazas a legisladores y edificios federales en Washington.

No se produjeron evacuaciones ni alteraciones en las actividades del complejo legislativo tras el suceso. La policía continúa investigando y proporcionará más información una vez se completen las verificaciones.