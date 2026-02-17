Plataforma de préstamos cripto cierra y su token se desploma

El cierre definitivo de ZeroLend tras tres años en actividad marca un giro inesperado en el mundo de los préstamos con criptomonedas. Con la retirada de fondos y la falta de soporte, la plataforma se ve obligada a cerrar sus puertas.

ZeroLend, una plataforma de préstamos en criptomonedas, oficializó su decisión de cesar operaciones tras enfrentar un retiro significativo de fondos. Este anuncio, realizado el 16 de febrero, concluye un camino que comenzó hace tres años con la intención de convertirse en un referente en las finanzas descentralizadas (DeFi).

Causas del Colapso de ZeroLend

En su trayectoria, ZeroLend otorgó más de 747.000 dólares en criptoactivos. Sin embargo, diversos factores contribuyeron a su declive. Principalmente, muchas de las redes apoyadas inicialmente por la plataforma sufrieron inactividad o enfrentaron problemas de liquidez, lo que complicó su funcionamiento.

Asimismo, varios proveedores de oráculos decidieron suspendieron su soporte, lo que generó mayores dificultades operativas y de ingresos. Según su fundador, Ryker, a medida que crecía la popularidad del protocolo, también lo hacía el interés de hackers y estafadores, contribuyendo a un entorno desafiante.

Impacto en el Token ZERO

La situación culminó con una caída abrupta del token de gobernanza, ZERO, que se desplomó 36% en tan solo 24 horas. Desde su lanzamiento en mayo de 2024, el valor del token había ido en descenso, alcanzando un nuevo mínimo histórico de 0,064183 dólares.

Un Mercado en Transformación

La crisis de ZeroLend se suma al cierre de otros proyectos DeFi como Polynomial y Alpaca Finance. Este escenario de concentración en el sector, caracterizado por menor liquidez y una creciente desconfianza de los usuarios, está remodelando el panorama de las finanzas descentralizadas.

En un comunicado, Ryker expresó: «Después de tres años construyendo y operando el protocolo, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las operaciones, ya que ha quedado claro que el protocolo ya no es sostenible en su forma actual».