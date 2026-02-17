Trump intensifica ataques en el Caribe: 11 muertos en bombardeo a ‘narcolanchas’

En una reciente operación militar, el Comando Sur de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra buques vinculados al narcotráfico, dejando un saldo de 11 fallecidos. Esta acción subraya el compromiso de Washington en su lucha contra el crimen organizado en la región.

El 17 de octubre, el Comando Sur de Estados Unidos reportó haber atacado tres embarcaciones en el Pacífico oriental y el Caribe implicadas en actividades de narcotráfico. El hecho, ocurrido el día anterior, resultó en la muerte de cuatro personas en cada uno de dos buques en el Pacífico, y tres en el tercer barco en el Caribe, según declaraciones en la red X.

Detalles de los Ataques y su Contexto

De acuerdo con la información proporcionada por el comando, las acciones fueron dirigidas por el general Francis L. Donovan, al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. Los ataques, descritos como «cinéticos letales», no causaron bajas entre los militares estadounidenses.

Operaciones en Rutas de Narcotráfico

Las embarcaciones atacadas estaban transitando por rutas reconocidas de narcotráfico. Los videos compartidos por el Comando Sur muestran a dos de los buques inmóviles en el momento de los ataques, con evidentes movimientos de personas a bordo.

Reacciones y Controversias

A pesar de la afirmación del gobierno de Donald Trump sobre la lucha contra «narcoterroristas» en América Latina, la falta de pruebas concretas ha generado un debate sobre la legalidad de estas operaciones. Expertos en derecho internacional sugieren que estos ataques podrían ser considerados ejecuciones extrajudiciales, ya que las embarcaciones atacadas no representaban una amenaza inmediata.

Un Panorama Volátil en la Región

Desde septiembre pasado, se registraron al menos 42 ataques del ejército estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental, apuntando a embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Estas acciones han resultado en un total de 135 muertes, según un balance de CNN.

Mientras tanto, la fuerza naval de Estados Unidos continúa su despliegue en el Caribe, no solo para interrumpir las redes de contrabando, sino también como parte de una estrategia más amplia que incluye un bloqueo petrolero a Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.

En este contexto, el portaaviones USS Gerald R. Ford ha sido enviado a Medio Oriente, amplificando las tensiones militares en la región.