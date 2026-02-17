El precio del pollo en Córdoba sube casi un 10% en menos de una semana

Se han registrado aumentos en los precios mayoristas del pollo en la ciudad de Córdoba, generando preocupación entre los consumidores y comerciantes.

Los mayoristas de aves en Córdoba han implementado, en días recientes, dos incrementos consecutivos en los precios del pollo que suman un total de casi un 10% en menos de una semana.

El primer ajuste del 3% se dio el viernes, seguido de un aumento del 6% el sábado, según informaron los comerciantes del sector.

Aunque muchos locales de pollos en los barrios han recibido mercancía a precios actualizados, algunos han optado por no trasladar inmediatamente el aumento a los clientes. “El pollo llegó con un aumento del 3%, pero no lo vamos a ajustar aún. Veremos el lunes si hacemos alguna modificación”, expresó un comerciante del Mercado Norte a Canal 10 Córdoba.

Consumo en Levante

Este aumento de precios ocurre en un contexto de recuperación modesta en las ventas, tras un verano caracterizado por un bajo movimiento comercial. Los comerciantes atribuyen este cambio a dos factores clave: el retorno de las vacaciones y el descenso en las temperaturas, lo cual suele fomentar el consumo de comidas más elaboradas en casa.

“Estamos viendo a muchos clientes que han regresado de sus vacaciones y retoman sus compras semanales”, comentan los comerciantes, reconociendo que enero y febrero fueron meses más tranquilos.

Las Alitas se Impone en Preferencias

Respecto a las preferencias de los consumidores, la pechuga y la suprema continúan siendo los cortes más populares. Sin embargo, en las últimas semanas se ha observado un aumento significativo en la demanda de alitas.

Esta tendencia está relacionada con la situación económica: ante los constantes aumentos en el precio de la carne vacuna, los consumidores optan por alternativas más económicas. “Lo que más vendo es pechuga y suprema, pero la mayoría está llevando muchas alitas”, coinciden los vendedores.

La tendencia se refleja claramente: menos consumo de carne asada y más de pollo; reducción en los cortes más caros y búsqueda de opciones más económicas. En este contexto, el mostrador de pollos se convierte en un indicador claro de la situación económica de los ciudadanos.