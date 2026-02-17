León XIV examina denuncias contra el Opus Dei en Argentina con sus líderes

El Opus Dei en Plena Transformación: La Visita de León XIV a Roma

En su primera audiencia con el Papa León XIV, las autoridades del Opus Dei discutieron importantes cambios internos y un enfoque renovado hacia la transparencia. La reunión, que generó gran expectativa, se centró en temas cruciales para la institución.

Un Nuevo Comienzo para el Opus Dei Durante este encuentro histórico, el pontífice se reunió con el prelado Fernando Ocáriz y el vicario auxiliar Mariano Fazio para abordar la reforma de los estatutos de la organización, en línea con la visión de mayor apertura del papa Francisco.

Modificaciones Estructurales El Opus Dei se encuentra en un proceso de adaptación a nuevas directrices, que incluyen la transición de su figura canónica y la supervisión administrativa. Este cambio, estipulado por Francisco en 2022, permite que la organización informe al dicasterio del Clero, en lugar de a la congregación de los Obispos, alineándose más con la estructura de otras comunidades de la Iglesia Católica.

Un Enfoque en el Carisma El Papa enfatizó la importancia de un modelo basado en el carisma en lugar de la autoridad jerárquica, de acuerdo con los principios del fundador, san Josemaría Escrivá de Balaguer. Estos ajustes son parte de un esfuerzo por fortalecer la identidad y misión del Opus Dei.

Controversias y Denuncias A pesar de sus esfuerzos por modernizarse, el Opus Dei también enfrenta desafíos serios. En 2023, fue denunciado por presuntos casos de trata de personas y explotación laboral en un centro de capacitación en el Gran Buenos Aires. La organización ha rechazado estas acusaciones, aceptando solo algunas omisiones en los pagos de aportes jubilatorios.

Comisión de Escucha Como respuesta a estas denuncias, se creó una Comisión de Escucha en 2022 para que las posibles víctimas pudieran presentar sus testimonios. Mientras tanto, las autoridades judiciales avanzan en las indagaciones correspondientes.

Una Mirada al Futuro El comunicado oficial del Opus Dei señala que el proceso de revisión de sus estatutos sigue en marcha y aún no hay una fecha definida para su publicación. Durante la reunión, se abordaron además controversias específicas en Argentina y la situación de las vocaciones en diferentes regiones del mundo, con un especial foco en la comparación entre África y Europa.

Diálogo y Evangelización El encuentro también incluyó conversaciones sobre la labor evangelizadora de la organización, en el contexto de su camino hacia el primer centenario, que promete trasformaciones significativas en su accionar global.

Un Gestos de Solidaridad El prelado Ocáriz también transmitió al Papa el apoyo y la oración de los miembros del Opus Dei hacia el Santo Padre y la Iglesia en general. Como símbolo de respeto, le ofreció dos libros relacionados con la obra de la institución: uno sobre la recepción de la «Gaudium et Spes» y otro acerca de la labor en Perú.