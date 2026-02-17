Ucrania solicita acción urgente de aliados ante el masivo ataque ruso previo a las negociaciones

Los bombardeos rusos se intensifican con drones y misiles, poniendo en jaque el proceso de paz acordado en Ginebra . A solo días de una nueva ronda de diálogo, la situación humanitaria se agrava.

En la noche del 17 de febrero, Rusia lanzó un asalto aéreo masivo sobre Ucrania, utilizando cientos de drones y misiles que resultaron en la muerte de al menos una persona y 25 heridos, justo horas antes de que representantes de ambos países se reunieran para conversaciones mediadas por Estados Unidos en Ginebra.

El Ataque Aéreo: Detalles y Consecuencias

La fuerza aérea de Ucrania reportó que Rusia disparó 396 drones y 29 misiles dirigidos a infraestructura crítica. De estos, cuatro misiles balísticos y 18 drones de ataque impactaron en 13 sitios, y se registraron daños por escombros en otros ocho lugares.

Impacto en la Población Civil

En la región de Sumy, un ataque con drones dejó un saldo trágico de un muerto y seis heridos, incluidos dos niños. En las regiones de Kharkiv, Kherson y Zaporizhzhia, se reportaron nueve heridos adicionales y la destrucción de edificios residenciales y otras infraestructuras.

Reacciones Internacionales y Llamados a la Acción

Polonia activó aeronaves militares como medida preventiva, aunque aseguró que no hubo violación de su espacio aéreo. En el frente político, el presidente Volodymyr Zelenskyy instó a los países aliados a actuar enérgicamente. «Rusia debe rendir cuentas por su agresión», expresó, enfatizando que cualquier avance real hacia la paz requiere una acción dirigida a Moscú, la fuente de los ataques.

Diplomacia en Jaque

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, acusó a Moscú de desestimar los esfuerzos diplomáticos. «El ataque masivo de misiles y drones justo antes de las negociaciones en Ginebra muestra el desprecio de Rusia por la paz», escribió en una publicación en la plataforma X.

Expectativas de las Negociaciones en Ginebra

Las delegaciones ucraniana y rusa se reunirán en Ginebra durante el martes y miércoles para una tercera ronda de negociaciones en la que Estados Unidos actúa como mediador. Anteriormente, dos rondas en Abu Dhabi no lograron avances significativos en el tratamiento del territorio ocupado por Rusia.

Por su parte, el expresidente de EE.UU., Donald Trump, mencionó que participará «indirectamente» en las conversaciones y animó a Ucrania a actuar con rapidez. «Creo que quieren llegar a un acuerdo», afirmó sobre Rusia.

Mientras tanto, se acerca el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, que se conmemora el 24 de febrero, puesta en el centro de las preocupaciones y tensiones actuales.