UE evalúa aranceles de €93.000M a productos de EE. UU. por nueva amenaza de Trump

Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea se enfrentan a un nuevo capítulo de confrontación, mientras la UE se prepara para reaccionar ante la reciente advertencia del presidente Trump sobre aranceles que podrían afectar a bienes por 93 mil millones de euros.

La Unión Europea (UE) está sopesando la posibilidad de implementar aranceles sobre productos estadounidenses en respuesta a la amenaza del presidente Donald Trump de gravar productos europeos con un impuesto del 10% a partir del 1 de febrero. Este incremento podría llegar hasta el 25% en junio, si no se logra un acuerdo sobre la controvertida «compra de Groenlandia».

Reunión de Emergencia en Bruselas

Los líderes de la UE han convocado una reunión extraordinaria en Bruselas para discutir posibles represalias. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, enfatizó a través de redes sociales que el bloque está unido en su apoyo hacia Dinamarca y Groenlandia, y listo para combatir cualquier forma de coerción.

Reacciones Internacionales

Las palabras de Trump generaron reacciones inmediatas. El primer ministro británico, Keir Starmer, tachó sus comentarios de «totalmente erróneos», y su homólogo sueco, Ulf Kristersson, manifestó que Suecia no se dejaría chantajear. En Francia, el presidente Emmanuel Macron considera «inaceptable» esta amenaza y aboga por activar un mecanismo de represalia comercial.

Impacto en Acuerdos Comerciales

Ante esta crisis, la UE ha decidido pausar la aprobación de un acuerdo comercial alcanzado en julio con Estados Unidos, que aún requiere ratificación del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo ha manifestado su intención de bloquear el pacto.

Consecuencias Económicas

La amenaza de Trump podría interrumpir el impulso reciente del mercado accionario europeo, que ha visto un crecimiento notable en diversos sectores. Según estimaciones, un arancel del 25% podría reducir en un 50% las exportaciones de Alemania, Suecia y Dinamarca a Estados Unidos.

Instrumento Contra la Coerción

Un aspecto notable de esta situación es la propuesta de Macron de activar un mecanismo diseñado para contrarrestar acciones coercitivas de otros países. Este instrumento, aún sin usar, podría incluir la imposición de aranceles adicionales, impuestos a empresas tecnológicas y restricciones a la inversión en la UE.

Apoyo Bipartidista en EE. UU.

Dentro de Estados Unidos, varias voces han instado a la administración de Trump a seguir un camino diplomático en lugar de amenazar con sanciones. Políticos de ambos partidos han coincidido en que continuar con esta estrategia es perjudicial para el país y sus aliados.

Una Relación en Peligro

La administración de Trump enfrenta críticas por sus tácticas, que algunos consideran una amenaza para décadas de cooperación entre Estados Unidos y Europa. Con la presión aumentando, la comunidad internacional mantiene la mirada atenta a los próximos pasos que tomará la UE para preservar sus intereses económicos y políticos.