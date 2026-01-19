Incendios en Chubut: Avances de los Bomberos Cordobeses tras 10 Días de Lucha

Título: Bomberos de Córdoba Refuerzan el Combate de Incendios en Chubut

Bajada: Un grupo de valientes bomberos cordobeses está en Chubut, luchando contra incendios forestales en condiciones desafiantes. Con un foco activo en el Parque Nacional Los Alerces, su trabajo se vuelve crucial.

Un contingente de 63 bomberos voluntarios de Córdoba ha estado en Chubut durante los últimos diez días, colaborando en la contención de incendios forestales que afectan diversas áreas de la región. Este fin de semana, los brigadistas fueron trasladados al Parque Nacional Los Alerces para intensificar las labores de combate en un foco que sigue activo.

Condiciones Extremas para los Bomberos

Las labores se llevan a cabo en terrenos de gran dificultad, donde la topografía complicada, temperaturas superiores a 30 grados y vientos fuertes elevan el nivel de riesgo y complican las operaciones en el campo.

Reorganización del Operativo

Después de controlar un importante incendio cercano a Puerto Patriada, en las proximidades de Epuyén, el equipo cordobés fue reasignado a Los Alerces. El director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Martín Degano, afirmó que “el incendio ya está contenido, pero en Los Alerces persiste un foco considerable”.

Reconocimiento al Sacrificio de los Bomberos

Degano también destacó el compromiso y sacrificio del personal involucrado en estas emergencias: «El trabajo de los bomberos cordobeses es realmente admirable y digno de reconocimiento».

Unidos por la Emergencia

Los brigadistas enviados pertenecen a distintos cuarteles de la provincia: Villa Allende, Valle Hermoso, Villa Las Rosas, San José de la Dormida, Villa Ciudad de América, Villa de Soto, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Tanti, Unquillo, Malagueño, La Calera, Berrotarán y Los Cóndores.

Este despliegue es el resultado de la colaboración entre el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su par de Chubut, Ignacio Torres, en un esfuerzo conjunto para hacer frente a esta emergencia ígnea, solicitado por el Gobierno de Chubut y el Plan Nacional de Manejo del Fuego.