Merakio: El influencer argentino involucrado en el descarrilamiento del tren en España

Lucas Merayo, conocido en redes como Merakio, vivió en carne propia un devastador accidente ferroviario en Córdoba, España. El incidente dejó un trágico saldo de 39 muertos y más de 50 heridos.

El influencer argentino, quien reside en Madrid, compartió en tiempo real su experiencia mientras abordaba un tren que partió de Málaga en dirección a la capital española. Su ubicación lo convirtió en testigo de la rápida respuesta de los servicios de emergencia en medio de la crisis.

Merakio: Un Viajero y Narrador de Historias

Lucas Merayo, también conocido como Merakio, se ha ganado la vida creando contenido sobre viajes, gastronomía y humor en diferentes partes de Europa. Su enfoque cautivador le ha permitido acumular millones de seguidores en plataformas como YouTube e Instagram.

Documentando el Accidente en Tiempo Real

Desde su asiento en el tren, Merakio grabó el momento en que dos unidades de la compañía Iryo colisionaron cerca de Adamuz, un hecho que inicialmente transcurrió en calma antes de convertirse en una catástrofe. Con su cámara, captó la escena de caos y el trabajo de los rescatistas.

La Emergencia y la Respuesta de los Servicios de Auxilio

Tras el impacto, los equipos de bomberos y médicos llegaron rápidamente al lugar del siniestro, utilizando escaleras para acceder a los vagones dañados. Merayo describió la situación como “surrealista”, destacando la gravedad de las heridas entre los pasajeros.

Momentos Críticos y Ayuda Humanitaria

Los pasajeros ilesos fueron evacuados hacia un lugar seguro, donde recibieron ayuda de los habitantes de Adamuz, quienes ofrecieron comida caliente y mantas a los afectados.

Reflexiones Posteriores al Accidente

En una conmovedora publicación, Merakio recordó el momento del choque y la respuesta inmediata. “Estamos bien, pero hay muchos heridos y fallecidos”, compartió con sus seguidores, expresando cómo la experiencia fue difícil de asimilar.

Este relato fue elaborado por un equipo de redacción con asistencia tecnológica.