Almuerzo Gourmet: Lucas Bustos, Maru Botana y Donato Celebran el Aceite de Oliva

El Aceite de Oliva: Protagonista de una Experiencia Gastronómica Única en Uruguay

El aceite de oliva extra virgen no solo es un simple condimento en la cocina de alta gama; su calidad marca la diferencia en cada plato. Recientemente, gourmets y amantes de la buena mesa pudieron disfrutar de un almuerzo excepcional en Lote 8, donde se celebró una fusión culinaria que deslumbró a los comensales.

Un Almuerzo Al Aire Libre en un Entorno Natural El evento tuvo lugar en Lote 8, un rincón privilegiado del Valle Edén, Uruguay, donde la belleza del paisaje acompaña cada bocado. Los chefs Lucas Bustos, de Gurisa, y Donato De Santis, un referente de la gastronomía, se unieron para concebir un menú que resalta las características del aceite de oliva de la región.

Un Menú Creativo que Resalta la Versatilidad del Aceite La propuesta culinaria incluyó una rica variedad de platos, todos elaborados con el aceite de oliva de Lote 8. Los comensales degustaron arancinis de oliva y mandarina, empanadas fritas de corvina y camarones acompañados de una emulsión cítrica. El plato principal, una picaña cocinada a fuego lento durante siete horas, se sirvió con un suave puré de papas. Para complementar la experiencia, se ofrecieron vinos locales, destacando cepas como Albariño y Tannat.

Un Toque Dulce de Maru Botana El final perfecto lo brindó la reconocida chef Maru Botana, quien presentó una mesa dulce repleta de tortas caseras de grandes proporciones. La mesa fue una delicia visual, con tortas que combinaban capas de dulce de leche, chocolate y frutas, junto a mousses y merengues, lo que atrajo la atención de todos los asistentes.

La Excelencia del Aceite Lote 8 Lote 8 se ubica en Valle Edén, una zona ideal para el cultivo de olivos, gracias a su clima y recursos hídricos. La producción del aceite se realiza mediante un cuidadoso proceso de cosecha manual y extracción en frío utilizando tecnología Pieralisi. Este método garantiza un aceite con una acidez inferior al 0,2%, conservado en tanques de acero inoxidable que cuidan su calidad sensorial.