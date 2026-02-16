Un amante del tango descubre el amor en Argentina

Robert Duvall: Un Amor Profundo por Argentina y su Tango
Los vínculos de Robert Duvall con Argentina trascienden el turismo y la actuación. Su pasión por el país se ha forjado a lo largo de varias décadas, especialmente a través de su amor por el tango y su relación con Luciana Pedraza.
Un Encuentro Destinado en Buenos Aires
Pocos pueden imaginar que una simple compra de medialunas llevaría a la unión de una de las leyendas del cine con una de las figuras del arte argentino. En 1996, Duvall conoció a Luciana Pedraza cerca del Plaza Hotel mientras buscaba pastelería. «Si la florería hubiera estado abierta, nunca la hubiera conocido», cuenta Duvall sobre esa casualidad que cambiaría su vida.
Amor y Tango: Un Viaje Compartido
Luciana, dedicada a la organización de eventos, invitó al actor a una fiesta durante su estancia en Argentina, donde filmaba El hombre que capturó a Eichmann. La conexión fue instantánea y, en 2004, se convirtieron en pareja, formando un lazo que uniría aún más a Duvall con Argentina.
La Cuna del Tango en el Cine
Duvall no solo se enamoró de Luciana, también del tango. En su filme Assassination Tango, exploró la esencia de este género musical, con Luciana como coprotagonista. La película narra la historia de un matón de Brooklyn que viaja a Buenos Aires para cumplir una misión, donde descubre una nueva pasión: el tango.
Un Reconocimiento a la Pasión por el Tango
En 2003, Duvall fue galardonado como Académico Honoris Causa por la Academia Nacional de Tango, debido a su dedicación a promover esta expresión cultural en Estados Unidos. “Es un amante del tango desde hace años y tiene grandes amigos en Argentina”, destacó Nicolás Tozer, secretario académico de la entidad.
Inversiones que Reflejan su Amor por el País
Además de su carrera artística, Duvall invirtió en Argentina al adquirir una antigua estancia en Salta, donde estableció el hotel boutique “La casa de los jazmines”, frecuentado por celebridades internacionales. Aunque más tarde vendieron la propiedad, su amor por la cultura local permanece intacto.
Reflexiones sobre el Talento Argentino
El actor ha compartido su admiración por los técnicos de cine argentinos, quienes, según él, poseen una creatividad incomparable. Duvall ha resaltado la importancia de utilizar el talento local en las producciones, desafiando el enfoque de muchas filmaciones internacionales que traen equipos de fuera. «Son gente realmente creativa, que puede inventar algo de la nada», afirma Duvall, haciendo un llamado a valorar la destreza local.