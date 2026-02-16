Un amante del tango descubre el amor en Argentina

Los vínculos de Robert Duvall con Argentina trascienden el turismo y la actuación. Su pasión por el país se ha forjado a lo largo de varias décadas, especialmente a través de su amor por el tango y su relación con Luciana Pedraza.

Un Encuentro Destinado en Buenos Aires

Pocos pueden imaginar que una simple compra de medialunas llevaría a la unión de una de las leyendas del cine con una de las figuras del arte argentino. En 1996, Duvall conoció a Luciana Pedraza cerca del Plaza Hotel mientras buscaba pastelería. «Si la florería hubiera estado abierta, nunca la hubiera conocido», cuenta Duvall sobre esa casualidad que cambiaría su vida.

Amor y Tango: Un Viaje Compartido

Luciana, dedicada a la organización de eventos, invitó al actor a una fiesta durante su estancia en Argentina, donde filmaba El hombre que capturó a Eichmann. La conexión fue instantánea y, en 2004, se convirtieron en pareja, formando un lazo que uniría aún más a Duvall con Argentina.

La Cuna del Tango en el Cine

Duvall no solo se enamoró de Luciana, también del tango. En su filme Assassination Tango, exploró la esencia de este género musical, con Luciana como coprotagonista. La película narra la historia de un matón de Brooklyn que viaja a Buenos Aires para cumplir una misión, donde descubre una nueva pasión: el tango.