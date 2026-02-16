Marchas de izquierda y gremios K se preparan para el paro de la CGT

Protestas en las Calles: Sectores Sociales y Sindicales Marchan contra la Reforma Laboral

El próximo jueves, Argentina vivirá una jornada de movilizaciones intensas, marcando un punto de inflexión en la lucha social contra la reforma laboral que el Gobierno se apresta a sancionar.

En un contexto de creciente descontento, diversas organizaciones sociales y sindicatos han programado protestas simultáneas a la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras esta última opta por un paro de 24 horas sin movilización, otros grupos se preparan para marchar directamente al Congreso en contra del proyecto oficialista.

La Respuesta de los Sectores Sociales y Sindicales

Las movilizaciones que tendrán lugar este jueves no son un hecho aislado. Agrupaciones como el Polo Obrero, junto a movimientos sociales y sindicatos combativos, han decidido retomar la protesta que llevó a cabo hace una semana, cuando el proyecto de reforma logró media sanción en el Senado. Esa jornada estuvo marcada por graves incidentes que resultaron en detenciones y heridos.

Movimientos Gremiales en Acción

Algunos gremios destacados, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y sindicatos del sector aceitero, han programado paros sectoriales que culminarán en una marcha hacia el Congreso. Este enfoque proactivo contrasta con la estrategia más moderada de la CGT, que optó por un paro sin movilización hacia la Legislatura.

Tensiones entre Organizaciones Sindicales

Las diferencias entre las distintas agrupaciones sindicales se vuelven más evidentes, no solo en su forma de protesta, sino también en sus críticas hacia la reforma. Mientras la CGT ha optado por un paro que afectará el transporte público, otros sectores denuncian que esta es una respuesta «light», insuficiente frente a un Gobierno que desean desafiar con mayor combatividad.

Críticas a la CGT

Dirigentes como Rodolfo Aguiar, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), no han dudado en manifestar su descontento hacia la CGT, instando a crear un «clima de mayor hostilidad» hacia los legisladores que deberán votar el proyecto en la Cámara de Diputados.

Un Clima de Rechazo Generalizado

La atmósfera en el ámbito sindical está marcada por un fuerte rechazo hacia la propuesta oficialista, que ha generado ya protestas masivas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Este clima de tensión seguramente se intensificará en los días previos a la votación.

Acciones Legales del Gobierno

En respuesta a los disturbios ocurridos en la marcha anterior, el Gobierno ha anunciado que tomará acciones legales contra los manifestantes, llegando a incluir cargos que pueden ser considerados «terrorismo» para algunos de los involucrados en los incidentes.

Grupos combativos como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Libres del Sur y Barrios de Pie también han confirmado su participación en la plaza del Congreso, prometiendo aportar diversidad política y fuerza a las movilizaciones previstas.