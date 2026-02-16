¿Cuánto cuesta realmente un crédito?

Descubre cómo calcular el costo total de un préstamo personal, para que no te lleves sorpresas al momento de pagar.

Los préstamos personales pueden parecer una solución rápida para afrontar gastos o financiar consumos, pero suele haber una gran diferencia entre lo que se recibe y lo que se devuelve. Este monto podría ser considerablemente más alto de lo esperado.

Más Allá de la Tasa Nominal: Entiendiendo el CFT

Es común ver a las entidades financieras promocionar la Tasa Nominal Anual (TNA) como el principal atractivo. Sin embargo, este dato no refleja el costo total del crédito. La TNA no considera el efecto acumulativo de los intereses, por lo que resulta vital tener en cuenta la Tasa Efectiva Anual (TEA), que sí ofrece una visión más precisa.

El Costo Financiero Total: El Número que Importa

El Costo Financiero Total (CFT) es el indicador clave que incluye no solo los intereses, sino también seguros, gastos administrativos e impuestos. Este es el número que realmente revela cuánto se pagará al final.

Tasas Actuales: Realidad de los Créditos Personales

De acuerdo con el Banco Central de la República Argentina, las tasas nominales de los préstamos personales para febrero se encontraban entre el 67% y el 72% anual. A pesar de que se proyecta una baja en la inflación, los costos de los créditos siguen siendo elevados.

Diversidad en Costos: Entre Bancos y Billeteras Virtuales

Es importante señalar las diferencias significativas en las tasas ofrecidas por bancos y billeteras virtuales. La situación financiera de cada cliente, como el historial crediticio y los ingresos, influye emprendidamente en las condiciones del préstamo.

Ejemplo Real: Lo que Pagas por un Préstamo

Para ilustrar, consideremos un préstamo de $550.000 a 12 meses, que puede costar casi el doble de lo solicitado, con cuotas cercanas a $80.000 y un costo financiero que supera el 100% anual. Entre distintos bancos, también se observan grandes brechas en el CFT, llegando a más del 170%.

El Sistema de Pago: Comprendiendo los Intereses

La mayoría de los préstamos se amortizan mediante el sistema francés, que estipula cuotas iguales mensualmente. Sin embargo, al comienzo se paga más en intereses que en capital, y solo hacia el final se abona una mayor parte de la deuda.

Factores a Considerar Antes de Solicitar un Préstamo

Además de la inflación, las tasas dependen del riesgo crediticio del cliente y del costo del financiamiento del banco. El uso que se le dará al dinero también es clave: puede ser útil para pagar deudas más caras o cubrir urgencias, pero riesgoso si se destina a gastos cotidianos sin retorno financiero.

Antes de comprometerte a un crédito, es fundamental solicitar un desglose del monto total a devolver, comparar diferentes ofertas y calcular el impacto de las cuotas en tu ingreso mensual. Con tasas todavía elevadas, revisar cada detalle puede ahorrarte futuras complicaciones.